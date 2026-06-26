  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

بارش شدید باران در سلماس؛ مدیریت بحران به حالت آماده باش در آمد

بارش شدید باران در سلماس؛ مدیریت بحران به حالت آماده باش در آمد

ارومیه- فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان سلماس از آماده‌باش کامل نیروهای مدیریت بحران این شهرستان در پی بارش شدید باران خبر داد.

دریافت 12 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، علائی در این زمینه با اشاره به هشدارهای هواشناسی اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در حالت آماده‌باش قرار دارند و هماهنگی‌های لازم برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌های شدید انجام شده است.

وی افزود: نیروهای امدادی، خدماتی،شهرداری ها،دهیاری ها و راهداری با تجهیزات کامل در سطح شهرستان مستقر شده‌اند تا در صورت بروز آب‌گرفتگی، سیلاب یا هرگونه حادثه احتمالی، به سرعت وارد عمل شوند.

فرماندار سلماس همچنین از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در شرایط ناپایدار جوی از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند

کد مطلب 6871348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها