بارش شدید باران در سلماس؛ مدیریت بحران به حالت آماده باش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علائی در این زمینه با اشاره به هشدارهای هواشناسی اعلام کرد: تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در حالت آمادهباش قرار دارند و هماهنگیهای لازم برای مقابله با پیامدهای بارندگیهای شدید انجام شده است.
وی افزود: نیروهای امدادی، خدماتی،شهرداری ها،دهیاری ها و راهداری با تجهیزات کامل در سطح شهرستان مستقر شدهاند تا در صورت بروز آبگرفتگی، سیلاب یا هرگونه حادثه احتمالی، به سرعت وارد عمل شوند.
فرماندار سلماس همچنین از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کرده و در شرایط ناپایدار جوی از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند
نظر شما