هوش مصنوعی آنتروپیک دستیار پژوهشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این یک هوش مصنوعی تحقیقاتی است که برای کمک به محققان جهت ساده‌سازی فرایند پژوهشی، تحلیل داده ها و مدیریت جریان های کاری رایانشی پیچیده طراحی شده است.

این راه اندازی بخشی از طرح علوم طبیعی و خدمات درمانی آنتروپیک به حساب می آید که از اکتبر ۲۰۲۵ میلادی در حال توسعه است.

«کلاود ساینس» مخازن داده، ابزارهای کد نویسی، رایانش و ساده سازی تحقیق را در یک محیط کاری ترکیب می کند تا پژوهشگران بتوانند منابع علمی را تحلیل کنند، تحلیل‌های محاسباتی انجام دهند، نمودارها و دست‌نوشته‌های علمی تهیه و نتایج را به کد منبع و محیط اجرای آنها ردیابی کنند.

این ابزار با بیش از ۶۰ مخزن علمی از پیش تعریف شده و می تواند مقالات علمی مانند ساختارهای پروتئین سه بعدی، ردیابی ژنوم و نمودارهای شیمی را ترسیم کند. «کلاود ساینس» روی مدل های فعلی هوش مصنوعی این شرکت به همین نام فعال می شود کهتحت ارزیابی‌های استاندارد و مسئولانه مقیاس‌پذیری و امنیت زیستی این شرکت قرار گرفته‌اند.

به گفته آنتروپیک چند سازمان تحقیقاتی و شرکت مشغول آزمایش نسخه بتا این پلتفرم هستند، از کارآمدی قابل توجه آن خبر داده اند.

آنتروپیک همچنین برنامه های دارویی پیش‌بالینی خود را با تمرکز بر بیماری‌های نادیده گرفته شده راه‌اندازی می‌کند.