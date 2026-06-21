چت جی پی تی جدید در راه است/ بهبود استدلال و کد نویسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، اگرچه اوپنایآی هنوز بهطور رسمی مدل جدیدی را تأیید نکرده، اما گمانهزنیهای فزاینده حاکی از آن است که GPT-5.6 میتواند بهبود قابل توجهی در استدلال، کدنویسی و درک متون طولانی ایجاد کند.
بر اساس شایعات منتشرشده، خانواده مدلهای جدید این شرکت شامل GPT-5.6 Mini، GPT-5.6 Standard و GPT-5.6 Pro خواهد بود. برخی مشترکان سرویس OpenAI Pro نیز مدعی شدهاند از طریق GPT-5.5 Pro به نسخهای جدیدتر دسترسی پیدا کردهاند؛ موضوعی که به گمانهزنیها درباره آزمایش غیرعلنی GPT-5.6 پیش از عرضه عمومی دامن زده است.
موج تازه این شایعات زمانی آغاز شد که شماری از کاربران چتجیپیتی از بهبود محسوس عملکرد این پلتفرم خبر دادند. برخی آزمایشکنندگان در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شدهاند هوش مصنوعی در حوزههایی مانند استدلال، کدنویسی و تولید محتوای خلاقانه عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
«آنشو چیمالا» از توسعهدهندگان نرمافزار نیز با انتشار مقایسهای از صفحات تولیدشده توسط هوش مصنوعی اعلام کرد کیفیت خروجیها نسبت به نسخههای پیشین به شکل محسوسی بهبود یافته است. برخی کاربران اولیه نیز گفتهاند مدل جدید اشتباهات کمتری دارد، به ویرایشهای کمتری نیاز پیدا میکند و از همان ابتدا نتایج دقیقتری ارائه میدهد.
گروهی دیگر از کاربران معتقدند مدل جدید پیش از پاسخگویی زمان بیشتری صرف پردازش درخواستها میکند و همین موضوع به تولید پاسخهای باکیفیتتر منجر شده است.
یکی از مهمترین بهبودهای گزارششده به قابلیتهای استدلالی مربوط میشود. بازخوردهای اولیه نشان میدهد این مدل توانایی بیشتری در درک دستورات پیچیده، برنامهریزی فعالیتهای چندمرحلهای و حل مسائل دشوار با خطاهای کمتر دارد.
برخی آزمایشکنندگان نیز اعلام کردهاند پروژههایی که پیشتر به چندین مرحله بازبینی و ۲۰ تا ۴۰ دقیقه زمان نیاز داشت، اکنون با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود. با این حال، برخی محدودیتهای مرتبط با جستوجوی وب همچنان پابرجاست.
در عین حال، هیچیک از این ادعاها تاکنون بهصورت رسمی از سوی اوپنایآی تأیید نشده است. همچنین برخی گزارشهای غیررسمی از تغییرات احتمالی در سازوکارهای استدلالی مدل جدید خبر میدهند، اما جزئیات فنی منتشرشده درباره GPT-5.6 همچنان در حد گمانهزنی باقی مانده است.
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