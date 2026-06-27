به گزارش خبرنگار مهر، حسین گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در این مراسم ضمن اشاره به وقایع مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام، بر لزوم درسگیری از آموزههای عمیق مذهبی و اجتماعی برای پیشرفت جامعه تأکید کرد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با ورود به موضوع اصلی بحث، به بررسی آسیبهای اجتماعی در میان جوانان پرداخت و معضل مواد مخدر را یکی از چالشهای جدی دانست.
وی خاطرنشان کرد که برخی افراد بهصورت ناخودآگاه در معرض این آسیبها قرار میگیرند و هشدار داد که سازمانهای بینالمللی ممکن است از این ضعفها و آسیبهای اجتماعی سوءاستفاده کنند.
گلدانساز در پایان، راهکار مقابله با این معضل را در بسیج ظرفیتهای دانشگاهی دانست و تأکید کرد: «باید از انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی دانشجویی برای مشارکت فعال در این حوزه استفاده کرد. هدف ما این است که با استفاده از این ظرفیتها، قدمهای مثبتی برای حمایت از دانشجویان و رفع مشکلات آنان در محیطهای دانشگاهی و جامعه برداریم.»
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