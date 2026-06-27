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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی برای مقابله با معضل مواد مخدر

استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی برای مقابله با معضل مواد مخدر

سمپوزیوم وضعیت و روندهای مصرف مواد و برنامه های نوین پیشگیری در محیط های آموزشی صبح امروز با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گلدان‌ساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در این‌ مراسم ضمن اشاره به وقایع مهم و تأثیرگذار در جهان اسلام، بر لزوم درس‌گیری از آموزه‌های عمیق مذهبی و اجتماعی برای پیشرفت جامعه تأکید کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با ورود به موضوع اصلی بحث، به بررسی آسیب‌های اجتماعی در میان جوانان پرداخت و معضل مواد مخدر را یکی از چالش‌های جدی دانست.

وی خاطرنشان کرد که برخی افراد به‌صورت ناخودآگاه در معرض این آسیب‌ها قرار می‌گیرند و هشدار داد که سازمان‌های بین‌المللی ممکن است از این ضعف‌ها و آسیب‌های اجتماعی سوءاستفاده کنند.

گلدان‌ساز در پایان، راهکار مقابله با این معضل را در بسیج ظرفیت‌های دانشگاهی دانست و تأکید کرد: «باید از انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشجویی برای مشارکت فعال در این حوزه استفاده کرد. هدف ما این است که با استفاده از این ظرفیت‌ها، قدم‌های مثبتی برای حمایت از دانشجویان و رفع مشکلات آنان در محیط‌های دانشگاهی و جامعه برداریم.»

کد مطلب 6871767
زهرا سیفی

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