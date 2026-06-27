فرماندار دشتی: توسعه بندر لاور ساحلی شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان دشتی در حوزه دریا و سواحل اظهار کرد: اقتصاد دریا محور یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه کشور است و میطلبد توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای دریایی و بندری در شهرستان صورت گیرد.
وی افزود: بندر لاور ساحلی از ظرفیتهای مهم شهرستان در حوزه اقتصاد دریا محور، گردشگری و اشتغال محسوب میشود و نیازمند حمایت و اجرای طرحهای توسعهای برای ارتقای جایگاه این بندر است.
توجه به معیشت ساحلنشینان
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت ساحلنشینان خاطرنشان کرد: توسعه بندر لاور ساحلی میتواند نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی، رونق اقتصادی منطقه و بهبود وضعیت معیشتی مردم ساکن در نوار ساحلی داشته باشد.
مقاتلی ادامه داد: با توجه به موقعیت شهرستان در حوزه دریا و دریانوردی، تقویت زیرساختها و توسعه امکانات بندری یک ضرورت است و انتظار داریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.
تسریع در استقرار شناور ناجی
وی بر ضرورت تسریع در استقرار شناور ناجی و تقویت خدمات ایمنی در سواحل بندر لاور ساحلی تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساختهای ایمنی و امدادی باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار دشتی تصریح کرد: از همه ظرفیتهای موجود در سطح استان و شهرستان باید برای توسعه بندر لاور ساحلی استفاده شود تا بخشی از عقبماندگیهای این حوزه جبران و زمینه بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای دریایی شهرستان فراهم شود.
مقاتلی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری میان دستگاههای اجرایی و سازمان بنادر و دریانوردی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه بندر لاور ساحلی و تحقق اهداف اقتصاد دریا محور در شهرستان دشتی باشیم.
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