فرماندار دشتی: توسعه بندر لاور ساحلی شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان دشتی در حوزه دریا و سواحل اظهار کرد: اقتصاد دریا محور یکی از محورهای مهم برنامه هفتم توسعه کشور است و می‌طلبد توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری در شهرستان صورت گیرد.

وی افزود: بندر لاور ساحلی از ظرفیت‌های مهم شهرستان در حوزه اقتصاد دریا محور، گردشگری و اشتغال محسوب می‌شود و نیازمند حمایت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای ارتقای جایگاه این بندر است.

توجه به معیشت ساحل‌نشینان

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت ساحل‌نشینان خاطرنشان کرد: توسعه بندر لاور ساحلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، رونق اقتصادی منطقه و بهبود وضعیت معیشتی مردم ساکن در نوار ساحلی داشته باشد.

مقاتلی ادامه داد: با توجه به موقعیت شهرستان در حوزه دریا و دریانوردی، تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات بندری یک ضرورت است و انتظار داریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.

تسریع در استقرار شناور ناجی

وی بر ضرورت تسریع در استقرار شناور ناجی و تقویت خدمات ایمنی در سواحل بندر لاور ساحلی تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های ایمنی و امدادی باید در اولویت قرار گیرد.

فرماندار دشتی تصریح کرد: از همه ظرفیت‌های موجود در سطح استان و شهرستان باید برای توسعه بندر لاور ساحلی استفاده شود تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های این حوزه جبران و زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های دریایی شهرستان فراهم شود.

مقاتلی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان بنادر و دریانوردی، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه بندر لاور ساحلی و تحقق اهداف اقتصاد دریا محور در شهرستان دشتی باشیم.