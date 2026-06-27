به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور، اظهار کرد: از عصر امروز (شنبه، ۶ تیر) تا ۲۴ ساعت پس از آن، سرعت وزش باد نسبتاً شدید در نواحی جنوبی و غربی استان تهران افزایش مییابد، شهروندان در این بازه زمانی از پرواز با پاراگلایدر خودداری کنند.
وی افزود: مسافرانی که قصد سفر به استان مازندران را دارند، باید توجه داشته باشند که شدت بارندگی در مناطق آلاشت، بهشهر، بلده، سیاهبیشه، رینه و سوادکوه طی روز یکشنبه (۷ تیر) افزایش خواهد یافت و احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها در این مناطق وجود دارد. همچنین در ارتفاعات این استان، ریزش سنگ پیشبینی شده است؛ بنابراین گردشگران و کوهنوردان باید نهایت احتیاط را در فعالیتهای طبیعتگردی و کوهنوردی رعایت کنند.
اصغری بیان کرد: هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای استانهای واقع در شمال غرب کشور به دلیل وقوع رگبارهای شدید باران تا پایان امروز تمدید شده است. همچنین احتمال وقوع صاعقه در ساعات بعدازظهر امروز در این مناطق افزایش مییابد و به همین دلیل از عشایر درخواست میشود از صعود به ارتفاعات و جابهجایی در این مدت خودداری کنند.
وی ادامه داد: ساکنان استانهای شمال شرق کشور نیز باید توجه داشته باشند که بر اساس الگوهای پیشبینی، از غروب روز یکشنبه تا روز دوشنبه (۸ تیر)، گرد و غبار ناشی از صحرای قرهقوم ترکمنستان بهویژه استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این شرایط افراد بهویژه گروههای حساس باید از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و هنگام تردد از ماسک استفاده کنند.
این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وضعیت جوی جنوب شرق کشور گفت: بیشترین نگرانی سازمان هواشناسی مربوط به وقوع رگبارهای امروز در جنوب شرق کشور است. از این رو، ساکنان شهرهای سراوان، سوران، مهرستان، خاش، نصرتآباد و بزمان باید احتیاط بیشتری داشته باشند.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: امروز ضخامت ابرهای بارانزا در جنوب استان سیستان و بلوچستان، غرب هرمزگان و مناطق جنوب و جنوب شرق استان کرمان بیشتر خواهد بود و در این مناطق احتمال وقوع بارشهای رگباری و مخاطرات ناشی از آن وجود دارد.
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