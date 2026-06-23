صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: طی امروز (سه‌شنبه، ۲ تیر) و فردا (چهارشنبه، ۳ تیر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی و خراسان رضوی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز پنجشنبه (۴ تیر) و جمعه (۵ تیر) نیز در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، شمال استان‌های زنجان و خراسان رضوی و همچنین ارتفاعات البرز مرکزی تداوم خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: از روز چهارشنبه تا روز جمعه، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و استان هرمزگان، رشد ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: امروز در مرکز و شرق کشور، روز چهارشنبه در جنوب غرب، غرب، شمال غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور و روز پنجشنبه در جنوب غرب، جنوب، مرکز و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲ تیر) صاف و از بعدازظهر همراه با افزایش باد خواهد بود و حداقل دمای هوا ۲۸ و حداکثر دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا روز پنجشنبه (۴ تیر) در بعضی ساعات، وزش باد شدید در پاره‌ای نقاط استان تهران به‌ویژه نیمه جنوبی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود و گاهی وزش باد بسیار شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست.

ضیائیان ذر پایان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه (۳ تیر) در ارتفاعات استان تهران، گاهی رگبار و رعدوبرق پراکنده مورد انتظار است، همچنین روز پنجشنبه کاهش نسبی دما در استان تهران پیش‌بینی می‌شود.