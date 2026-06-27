صدور هشدار زرد برای زنجان؛ رگبار، رعد و برق در راه است

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان طی امروز عمدتاً صاف خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر بر میزان ابرها افزوده شده و وزش باد نیز در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه در این مدت شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده و محلی باران همراه با رعد و برق، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، مهیا است، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، بارش‌ها قابل توجه نخواهد بود و انتظار وقوع بارندگی‌های مؤثر وجود ندارد، اما احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی موجب صدور هشدار سطح زرد هواشناسی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای صادرشده، تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق و وزش باد در ساعات بعدازظهر، شهروندان از حضور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین قرار گرفتن در فضاهای باز هنگام وقوع رعد و برق خودداری کنند.

رحمان‌نیا با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی بهره‌برداران بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: کشاورزان، باغداران و دامداران نیز باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد و رعد و برق به محصولات، تأسیسات و دام‌ها در نظر بگیرند.

وی درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: از روز شنبه با تضعیف ناپایداری‌های جوی، شرایط نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم خواهد شد و آسمان بیشتر مناطق صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به روند تغییرات دمایی استان، افزود: دمای هوا در روز شنبه افزایش نسبی خواهد داشت، اما از روز یکشنبه روند کاهشی دما دوباره آغاز می‌شود و انتظار می‌رود دمای هوا در اغلب مناطق استان کاهش یابد.

رحمان‌نیا از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین پیش‌بینی‌ها، هشدارها و تغییرات احتمالی وضعیت جوی، اطلاعیه‌های رسمی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان را به‌صورت مستمر دنبال کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.