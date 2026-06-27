ثبت دوقلوزایی بز وحشی در منطقه حفاظت شده قیصری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زاهدی رئیس منطقه حفاظت شده قیصری اظهار کرد: تصاویر کمنظیری از دوقلوزایی یک رأس بز وحشی در منطقه حفاظتشده ثبت و ضبط شده است.
وی گفت: بز وحشی از گونههای شاخص حیاتوحش کشور به شمار میرود و موفقیت در زادآوری، بهویژه دوقلوزایی، یکی از شاخصهای مهم سلامت اکولوژیک، امنیت زیستگاه و شرایط مناسب تغذیهای برای حیاتوحش محسوب میشود.
زاهدی افزود: ثبت چنین رخدادهایی نشاندهنده وضعیت مطلوب منابع غذایی، پوشش گیاهی مناسب و کاهش تنشهای محیطی و انسانی در زیستگاههای طبیعی است که حاصل تلاش و حضور مستمر محیطبانان در عرصههای طبیعی استان است.
وی بیان کرد: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت و مستندسازی رویدادهای طبیعی از جمله اقدامات مهم در مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی است و این رخداد امیدبخش، نویدبخش تداوم روند مطلوب زادآوری و پویایی جمعیت حیاتوحش در منطقه حفاظتشده قیصری خواهد بود.
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