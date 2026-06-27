آتش سوزی مهیب در آمریکا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سازمان ملی هواشناسی آمریکا به دلیل شرایط آب و هوایی که آتش‌سوزی‌های گسترده در یوتا را تشدید کرده است، هشدار فوق العاده «پرچم قرمز» را صادر کرد. این هشدار در حالی صادر می‌شود که تلاش‌ ها برای مقابله با یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های تاریخ ایالت یوتا ادامه دارد.

این هشدار نادر منطقه وسیعی از مرکز و جنوب غربی یوتا را پوشش می‌دهد.

مناطق خطر شامل کاتن‌وود در نزدیکی شهرک بیور است؛ جایی که آتش سوزی در آن از روز دوشنبه آغاز شد و تا روز پنجشنبه باعث سوختن تقریباً ۷۱۰۰۰ هکتار شد. فیلم هایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد آمریکایی ها به دلیل نزدیک شدن دامنه آتش سوزی به محل زندگی آنها در حال فرار هستند.