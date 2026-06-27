به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: اخیرا در بازار مشاهده شده است که لوله‌های pvc صلب محافظ برقی با قطر بالا تحت عنوان لوله‌های pvc فاضلابی در سطح بازار عرضه می‌شود که استفاده از لوله‌های مخصوص برق برای شبکه‌های فاضلاب، به دلیل تفاوت‌های بنیادی در مواد اولیه و استاندارد تولید، خطرات جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.

بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، فدوی افزود: لوله‌های برق به دلیل نوع ترکیب پلیمر، فاقد مقاومت مکانیکی لازم برای تحمل فشارِ زیر خاک و همچنین مقاومت شیمیایی کافی در برابر فاضلاب است و استفاده از این لوله‌ها در سیستم فاضلاب منجر به شکستگی زودهنگام، نشت پساب، آلودگی محیطی و هزینه‌های گزاف تعمیرات و بازسازی ساختمان خواهد شد.

وی گفت: مصرف‌کنندگان پیش از خرید، حتماً باید بدنه لوله را بررسی کرده، نام محصول، کاربری آن و نشان استاندارد ایران باید روی لوله حک شده باشد. لوله‌ای که برای سیستم برق تولید شده، نباید برای فاضلاب مصرف شود.