به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به نوسانات برق و اهمیت تجهیزات حفاظتی، بر ضرورت خرید محافظ‌های برق دارای نشان استاندارد تأکید کرد.



وی گفت: از آنجایی که محافظ‌های برق مشمول استاندارد اجباری هستند، تنها نسخه‌های استاندارد می‌توانند در زمان نوسانات ولتاژ، به‌طور مؤثر از تجهیزات منزل محافظت کرده و مانع از خسارات احتمالی شوند.

فدوی هشدار داد: استفاده از تجهیزات غیراستاندارد نه تنها کارایی لازم را ندارند، بلکه می‌توانند منجر به کاهش عمر مفید وسایل برقی و ایجاد خطرات جدی ایمنی در محیط خانه شوند.

وی توصیه کرد: برای وسایلی مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی، حتماً از مدل‌های «ارت‌دار» استفاده شود تا ایمنی مصرف‌کننده تضمین شود.

مدیرکل استاندارد تهران در تشریح گزارش نظارت بر بازار و تولیدات این فرآورده ادامه داد: در راستای تضمین کیفیت این محصولات، اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران در سال گذشته اقدامات نظارتی انجام داده است:

به گفته فدوی، ۳۰۰ مورد بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی انجام و ۱۰۰ نمونه محصول برای انجام آزمون‌های تخصصی از سطح بازار و تولیدات برداشته شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران، افزود: در پی این نظارت‌ها، پروانه ۸ واحد تولیدی محافظ برق، به دلیل عدم انطباق با الزامات استاندارد، ابطال، پروانه ۴ واحد نیز تا زمان رفع نواقص تعلیق و پروانه ۹ واحد تولیدی نیز تمدید شد.

گفتنی است، در حال حاضر ۳۰ واحد تولیدی دارای پروانه معتبر استاندارد در استان تهران محافظ برق تولید می‌کنند. این مقام مسئول در پایان به شهروندان توصیه کرد: برای اطمینان از اصالت و معتبر بودن نشان استاندارد، مصرف‌کنندگان می‌توانند شماره ۱۰ رقمی پروانه کاربرد علامت استاندارد درج‌شده روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند. این اقدام به خریداران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری محصول مورد نیاز خود را انتخاب کرده و از خرید محصولات فاقد استاندارد خودداری کنند.