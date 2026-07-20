به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت و ایمنی کودکان و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی، همه مراکز بازی، شهربازی‌ها، خانه‌های بازی و مهدکودک‌ها ملزم به استفاده از تجهیزات تفریحی استاندارد، به‌ویژه «شن بازی استاندارد و دارای مجوز» هستند.

طبق اعلام اداره‌کل استاندارد استان تهران، وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متاسفانه برخی از مراکز تفریحی و آموزشی کودکان به دلیل کاهش هزینه‌ها، به سراغ خرید و استفاده از شن‌های غیراستاندارد و نامعتبر رفته‌اند. این اقدام علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم و ضربه به تولیدکنندگان متعهد و دارای مجوز، سلامت جسمی و پوستی کودکان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر مسئولیت حقوقی و نظارتی دستگاه‌های ناظر و بهره‌برداران این مراکز گفت: شن بازی به دلیل تماس مستقیم با پوست، چشم و سیستم تنفسی کودکان، پتانسیل بالایی برای انتقال آلودگی‌ها دارد؛ لذا استفاده از شن‌های فاقد تاییدیه استاندارد، ممنوع است.

در این راستا، بازرسان استاندارد با همکاری نهادهای متولی، فرآیند کنترل اصالت و ردیابی محصولات مصرفی در مراکز بازی را تشدید کرده و با واحدهای متخلف بدون اغماض و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.

اداره‌کل استاندارد تهران در پایان از خانواده‌ها خواست در صورت مشاهده موارد تخلف یا استفاده مهدکودک‌ها و خانه‌های بازی از شن‌های فاقد علامت استاندارد، مراتب را جهت پیگیری به سامانه تلفنی ۱۵۱۷ اطلاع دهند.