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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

جعل نشان استاندارد در عصاره‌های زعفران «بی‌نظیر» و «زرد طلایی»

جعل نشان استاندارد در عصاره‌های زعفران «بی‌نظیر» و «زرد طلایی»

سازمان ملی استاندارد ایران از شناسایی موارد جعل نشان استاندارد در برخی فراورده‌های عصاره زعفران با دو نام تجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران، با اعلام شناسایی برخی موارد جعل نشان استاندارد در فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری «بی‌نظیر» و «زرد طلایی»، بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد.

بر اساس این گزارش و مستندات ارائه‌شده از سوی اداره‌کل استاندارد استان خراسان رضوی، مشخص شده است که نشان استاندارد درج‌شده بر روی برخی فرآورده‌های عصاره زعفران با نام‌های تجاری یادشده جعلی بوده و فاقد اعتبار است.

دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی همچنین از شهروندان خواست در هنگام خرید محصولات غذایی، به اصالت نشان استاندارد و اطلاعات درج‌شده بر روی بسته‌بندی کالاها توجه و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به ادارات کل استاندارد در سراسر کشور گزارش کنند.

کد مطلب 6862170
سمیه رسولی

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