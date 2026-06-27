صدور دستور توقف فعالیت شرکت املاح معدنی در محدوده تالاب میقان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر انصاری در خصوص دستور توقیف فعالیتهای شرکت املاح معدنی در تالاب میقان اظهار کرد: اظهار کرد: این تصمیم قاطع به دلیل استنکاف بهرهبردار از رعایت ضوابط قانونی و آسیبهای جدی وارد شده به اکوسیستم تالاب میقان اتخاذ شده است.
وی با اشاره به عدم اجرای ضوابط و الزامات زیست محیطی از سوی شرکت املاح معدنی تصریح کرد: عدم ارائه طرح احیا و بهسازی وضعیت موجود، فقدان طرح ارزیابی و مدیریت زیستمحیطی (EMP) و همچنین ارائه نشدن برنامه عملیاتی علمی فنی و تخصصی نحوه برداشت مواد معدنی برای سال جاری و آتی، از جمله دلایل اصلی صدور این دستور بوده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی با تأکید بر اینکه صیانت از اکوسیستمهای آبی خط قرمز این اداره کل است، افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، اقدام خودسرانه و بدون هماهنگی این شرکت در خصوص جادهکشی جدید و عدم جمع آوری جاده های قدیمی در محدوده تالاب، تبعات منفی جبرانناپذیری بر ساختار، عملکرد و کارکرد اکولوژیک تالاب میقان بر جای گذاشته است.
انصاری با استناد به «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» و آییننامههای اجرایی مرتبط با آن گفت: هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی در حریم تالابها منوط به رعایت دقیق ضوابط زیستمحیطی و اخذ مجوزهای لازم است؛ بنابراین تا زمانی که شرکت مذکور نسبت به اصلاح رویههای خود و اخذ تأییدیههای فنی اقدام نکند، فعالیت برداشت در این منطقه ممنوع خواهد بود.
وی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیطزیست استان مرکزی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، بهطور مستمر بر نحوه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در بستر و حریم تالاب نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی و تهدید و تخریب محیطزیست شود، بدون اغماض برخورد میشود
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