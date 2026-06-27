درخواست اعزام بالگرد برای مهار آتش خائیز بهبهان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز شنبه در تماس با سردار ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حریق در منطقه حفاظت‌شده خائیز بهبهان، خواستار بسیج امکانات ملی برای مهار آتش‌سوزی شد.

وی در این گفتگو با اشاره به تداوم آتش‌سوزی و تشدید شرایط ناشی از وزش باد اظهار کرد: با توجه به گستردگی حریق و دشواری عملیات اطفای آتش، اعزام یک فروند بالگرد آب‌پاش از سوی جمعیت هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های مسئول ضروری است.

استاندار خوزستان از بامداد امروز به صورت مستمر روند مهار آتش‌سوزی را با مسئولان محلی، استانی و دستگاه‌های امدادی پیگیری کرده است.