به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا صادقی، معاون امور مناطق معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران، در هشتادوششمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی سال ۱۴۰۵ با موضوع هماهنگی مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید (ره) و طرح ترافیکی اربعین، از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای تمهیدات ویژه ترافیکی خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و شهروندان، گفت: سه راهبرد اصلی برای مدیریت ترافیک این مراسم در نظر گرفته شده است؛ استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح "پارک‌سوار" در ورودی‌های تهران و توزیع جمعیت در سه محور شرق، مرکز و غرب شهر برای جلوگیری از تمرکز جمعیت.

صادقی افزود: با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان با خودروی شخصی وارد تهران خواهند شد، خودروها در پارکینگ‌های تعیین‌شده در مبادی ورودی شهر مستقر و زائران از طریق اتوبوس‌های شاتل به ایستگاه‌های مترو و محل برگزاری مراسم منتقل می‌شوند.

معاون امور مناطق معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی خدمات حمل‌ونقل عمومی در روز برگزاری مراسم رایگان خواهد بود و مترو به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند. همچنین اتوبوس‌های تندرو، اتوبوس‌های شاتل و ناوگان تاکسیرانی با حداکثر ظرفیت، به‌ویژه برای جابه‌جایی سالمندان و افراد کم‌توان، به صورت رایگان در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی از پیش‌بینی ۱۴ پارکینگ در مبادی ورودی تهران، تشکیل ۱۶ قرارگاه تخصصی برای پشتیبانی از مراسم، ایجاد کریدور سبز امدادی، استقرار تجهیزات مدیریت بحران و آماده‌سازی مسیرهای اضطراری خبر داد.

صادقی همچنین از راه‌اندازی ربات اطلاع‌رسانی "تهران ترافیک" در پیام‌رسان "بله" برای هدایت شهروندان، اطلاع‌رسانی از طریق تابلوهای پیام متغیر، رادیو صدای شهر و سایر رسانه‌ها خبر داد و از شهروندان خواست برای تسهیل تردد، توصیه‌ها و اطلاعیه‌های ترافیکی را به‌دقت دنبال کنند.