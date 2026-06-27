عزیزی: بازخوانی و تشریح جنایات آمریکا باید مستمر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح امروز (شنبه ۶ تیرماه) در نشست خبری ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: امروز در اینجا گرد هم آمدهایم تا با افشای حقوق بشر آمریکایی، بار دیگر تاریخ پرافتخار ایران عزیز در دهههای گذشته و ایستادگی ملت ایران در برابر اقدامات جنایتکارانه و همراه با خباثت آمریکا را در قالب برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی بازگو کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین و اطلاعرسانی درباره این اقدامات، افزود: این جنایات باید به همه جهانیان نشان داده شود تا ابعاد واقعی رفتارهای آمریکا برای افکار عمومی جهان آشکار شود.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی همچنین از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قدردانی کرد و گفت: از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که برای اجرای کامل، جامع و کیفی برنامههای افشای حقوق بشر آمریکایی نهایت پشتیبانی را از ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی داشتند، تشکر میکنم.
عزیزی با بیان اینکه نباید فعالیتها در این حوزه به یک هفته محدود شود، تصریح کرد: ما نباید در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تنها به بازخوانی جنایات آمریکا بسنده کنیم، بلکه باید همواره در این زمینه به تبیین و روشنگری بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: جنایات آمریکا سیاههای طولانی دارد و ضرورت دارد این اقدامات بهصورت مستمر برای افکار عمومی تبیین و بازخوانی شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه جنایت ایالات متحده آمریکا در جهان، گفت: اگر تاریخ آمریکا را در این ۲۴۹ سال بررسی کنیم، سراسر جرم و جنایت است. ثبت بیش از ۲۰۰ جنگ، عملیات نظامی و اقدامات شرارتآمیز در نقاط مختلف جهان، نشاندهنده تاریخ ننگین این کشور از زمان استقلال تاکنون است.
عزیزی با بیان اینکه آمریکا با جنایت و نگاه شیطانی، دانشآموزان لامرد و میناب را به شهادت رساند، گفت: دنیا باید بداند ساکنان جزیره اپستین چه جنایاتی را در دنیا مرتکب شدهاند. همچنین جنایات آمریکاییها در سردشت باید با شفافیت بیشتری برای افکار عمومی جهان تبیین شود.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه و حوادث دیماه تنها بخشی از جنایات آمریکا علیه ایران است. ما هرگز این جنایات را فراموش نخواهیم کرد و بدون شک ملت بزرگ ایران بابت این اقدامات، انتقام سختی از آنان خواهد گرفت.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، اظهار کرد: تدوین کیفرخواست ملت ایران علیه منشأ تروریسم از اهمیت بالایی برخوردار است و ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و قوه قضائیه باید این موضوع را در دستور کار قرار داده و از طریق نهادهای بینالمللی، پیگیری حقوقی جنایات آمریکا را دنبال کنند.
وی ادامه داد: آمریکا در جنگ تحمیلی سوم، اماکن مسکونی، مدارس، بیمارستانها و دانشگاههای ما را هدف قرار داد. مدعیان حقوق بشر باید پاسخ دهند که آمریکا با چه مجوزی یک مدرسه را هدف حمله قرار داد؟ همه دنیا باید این مطالبه را از آمریکا داشته باشند.
عزیزی خاطرنشان کرد: مردم بیدفاع در اماکن مسکونی حضور داشتند، اما هدف حملات قرار گرفتند. ما در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی به دنبال تبیین این جنایات هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تنها به قوه قضائیه یا ستاد مرکزی این هفته محدود نمیشود، بلکه همه نخبگان، رسانهها، صدا و سیما و تمامی دستگاهها باید برای افشای این جنایات برنامهریزی و اقدام کنند.
عزیزی در واکنش به نقض آتشبس از سوی آمریکا در شب گذشته، اظهار کرد: بدون شک جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با هر رفتاری که برخلاف تفاهم انجامشده باشد، آمادگی کامل دارد و دشمن نباید از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور کند.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شب گذشته پاسخ لازم را دادند و هرگونه رفتار آمریکا، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ادامه داد: تنگه هرمز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و هرگونه تخطی از دستورالعملها، مقررات و مسیرهای پیشبینیشده برای این آبراه، با برخورد مواجه خواهد شد.
عزیزی تأکید کرد: در قبال هرگونه اقدام و رفتار آمریکا، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران را شاهد خواهند بود.
عزیزی با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از همپیمانان خود، گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را حامی همپیمانانش میداند و از همپیمانان خود، از جمله حزبالله لبنان، پشتیبانی خواهد کرد
وی درباره برنامههای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: مهمترین اقدامی که در این هفته دنبال خواهیم کرد، تدوین کیفرخواست ملت ایران علیه آمریکا بهعنوان حامی اصلی تروریسم است. در نقاط مختلف کشور برنامههای متعددی پیشبینی شده و ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی برنامههای گستردهای را تدارک دیده که به ۳۱ استان کشور ابلاغ شده است.
رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی افزود: قرار بر این است که فهرستی از جنایات آمریکا، بهویژه در جنگ تحمیلی سوم، تهیه و اقدامات حقوقی لازم در این زمینه دنبال شود. همچنین مهمترین اقدام ما، تشکیل کمیتهای متشکل از نمایندگان سه قوه است تا ضمن افشای این جنایات، حقوق ملت ایران که در نتیجه این اقدامات متحمل خسارت شدهاند، استیفا شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار «مرگ بر آمریکا» تصریح کرد: این شعار برگرفته از جنایات بیشمار آمریکا است و تا زمانی که این کشور اقدامات جنایتکارانه خود را کنار نگذارد، ملت ایران در فرصتهای مختلف شعار «مرگ بر آمریکا» را سر خواهند داد. همچنین هیچ بخشنامهای برای کنار گذاشتن این شعار وجود ندارد.
وی در واکنش به ادعای آمریکا مبنی بر اینکه بهجای پرداخت نقدی منابع بلوکهشده ایران، محصولات کشاورزی از جمله گندم در اختیار ایران قرار خواهد داد، گفت: آنچه هیئت مذاکرهکننده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند، چنین موضوعی نیست. ما در تولید محصولاتی از جمله گندم از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستیم و برای تأمین محصولات کشاورزی خود نیازی به آمریکا نداریم. این موضوع حاشیهای است که آمریکاییها مطرح میکنند.
عزیزی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از آزادسازی منابع بلوکهشده خود، از این منابع به هر نحوی که خود صلاح بداند و تمایل داشته باشد، استفاده خواهد کرد.
عزیزی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر مبنای امنیت، منافع و اراده ملی حرکت میکند، گفت: مسئولان کشور نیز در راستای وحدت ملی گام برمیدارند و اقدامات همافزای ارکان مختلف نظام، بهترین راه برای مقابله با زیادهخواهیهای دشمن است.
وی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در مجلس، اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی این طرح در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی انجام شده و اکنون در مرحله بررسی در معاونت قوانین مجلس قرار دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، گفت: ما هیچگاه از حقوق بشر استفاده ابزاری نخواهیم کرد، اما از حقوق ملت ایران صیانت و دفاع خواهیم کرد. مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با این اراده پای کار است.
وی افزود: وظیفه خود میدانیم که تمامقد از حقوق ملت ایران دفاع کنیم و جنایات آمریکاییها را به دنیا معرفی کنیم. اگر این موضوع با همین نگاه دنبال شود، آمریکاییها دیگر به خود اجازه نخواهند داد که از حقوق بشر استفاده ابزاری کنند.
عزیزی در پایان تصریح کرد: با رویکرد تبیینی و مطالبهگرایانه میتوانیم سیاهه جنایات آمریکا را برای افکار عمومی جهان افشا کنیم. ورق زدن کارنامه سیاه آمریکا در برابر چشم جهانیان و معرفی این کارنامه به دنیا، از مهمترین اقداماتی است که باید دنبال شود.
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