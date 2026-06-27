به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، تعداد قربانیان ۲ زلزله مهیب در ونزوئلا که روز چهارشنبه این کشور را به لرزه درآورد به ۹۲۰ تن رسیده است.

سازمان ملل نیز برآورد کرده که تعداد مفقودان در جریان این ۲ زلزله به بیش از ۵۰ هزار نفر می رسد. همچنین گزارش شده که ۳ هزار و ۳۶۰ نفر زخمی شده اند.

این نهاد بین المللی روز جمعه اعلام کرد که تیم های نجات از ۱۷ کشور برای مشارکت در عملیات جستجو در ونزوئلا مستقر می شوند.

قدرت زلزله های مهیب در ونزوئلا بیش از هفت ریشتر محاسبه شده است. همچنین گزارش شده که در پی وقوع این زمین لرزه ها تعداد زیادی از ساختمان های ونزوئلا به شدت تخریب شده اند.