به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: روز گذشته قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) نسبت به تحرکات رژیم صهیونی علیه کشورمان واکنش نشان داد و اعلام کرد: «حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود می‌داند.»

دیپلماسی پای کار منافع ملی

مردان «دیپلماسی» هم در هفته گذشته روزهای پرکاری را گذراندند. محمدباقر قالیباف، رئیس هیات مذاکره کننده و رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت و ایراد سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، راهی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. او قبل از این سفر به سوئیس و عمان هم رفته بود تا پیگیر مطالبات قانونی و به حق ایران در میز مذاکرات باشد.

رئیس قوه مقننه در سخنانش در اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی تصریح کرد: تفاهم اسلام‌آباد نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود، تفاهمی که نشان داد گفت‌وگو زمانی به نتیجه می‌رسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف‌نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد، به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. وی علاوه بر سخنرانی در اجلاس مذکور، دیدار و رایزنی‌هایی با همتایان خود داشت.

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه در جریان حضورش در باکو با همتای ایرانی‌اش به گفت‌وگو پرداخت. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان با تقدیر از مواضع ترکیه در محکوم کردن تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در این جنگ، حجم بمباران غیرقابل تصور و حتی بیشتر از بعضی از جنگ‌های بزرگ دوران معاصر بود، ما نیز متقابلا جواب آنها را به صورت شدید و دقیق دادیم.

با آغاز تجاوز دشمن، مردم ایران به میدان‌ها آمدند و سختی‌ها را به جان و دل خریدند لذا بیش از ۱۱۰ روز است که در میادین شهرها و روستاها حضور دارند. قالیباف ضمن اشاره به نتایج جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه برای همه کشورهای منطقه و اسلامی، گفت: اولا روشن شده است که ریشه همه بدبختی‌ها رژیم صهیونیستی است و دوم اینکه هیمنه و قدرت پوشالی آمریکایی‌ها در این جنگ فرو ریخت لذا کشورهای غرب آسیا و اسلامی باید نظم جدیدی را متکی بر ظرفیت‌ها، منابع و مردم خود بنا کنند.

کنایه سنگین قالیباف به آمریکایی‌ها

این پایان کار نبود، از آنجا که شکست در جنگ نظامی با ایران برای دشمن آمریکایی بسیار سنگین تمام شده است، به هر شکل ممکن تلاش می‌کند با دروغ‌پردازی و تشویش اذهان عمومی، به اختلاف‌افکنی و دو دستگی در جامعه ایران روی بیاورد. الزام واردات محصولات آمریکایی یکی از دروغ‌های آمریکایی‌ها بود. رئیس هیات مذاکره‌کننده در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: آمریکا به دروغ ادعا می‌کند که دارایی‌های آزادشده ما برای خرید محصولات کشاورزی آنها صرف خواهد شد.

عجب! تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید: دهه‌ها بی‌اعتمادی! وی با کنایه به سال‌ها بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکایی‌ها، تصریح کرد: این محصول [بی‌اعتمادی] کاملا ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهرا آمریکا فقط سویای تراریخته و وعده‌های عمل‌نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند!

مردم؛ کارگردان سریال وحدت ملی

بالاخره از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۵ رمز پیروزی، وحدت ملی و یکپارچگی ملی است. ایرانی‌ها از زمان تشکیل نظام اسلامی تا به امروز با بحران‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. در دهه ۶۰ تعداد زیادی از مسئولان، کارگزاران نظام و مردم کوچه و بازار توسط گروهگ تروریستی منافقین ترور شدند، اما ایستادگی حضرت روح‌الله و ولی نعمتان انقلاب باعث شد، روز به روز به اقتدار ایران افزوده شود. بارها در گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در روزنامه «آگاه» منتشر شد، به حضور بهنگام مردم در صحنه که منجر به خنثی شدن توطئه‌ها شد، پرداخته‌ایم.

در سومین جنگ تحمیلی هم باز پای مردم در میان بود و آنان کار را یکسره کردند و البته این نکته بسیار مهم است که حضور مردم در یک نظام مردم‌سالار، صرفا یک حق یا یک تکلیف نیست، بلکه در واقع نقش اکسیژن را برای نظام ایفا می‌کند. بدون حضور فعال مردم، هر ادعایی درباره مردم‌سالاری، تبدیل به یک پوسته توخالی می‌شود. وقتی مردم در تجمعات، انتخابات یا فعالیت‌های اجتماعی حضور می‌یابند، در واقع به نظام مجوز فعالیت می‌دهند.

هرچه حضور مردم گسترده‌تر و خودجوش‌تر باشد، مشروعیت حکومت در برابر دنیا و در برابر اپوزیسیون بیشتر می‌شود. مردم در یک نظام مردم‌سالار، نقش «سنسور» یا حسگر را دارند. نقش‌آفرینی مردم در بزنگاه‌های حساس مانند یک ترمز عمل می‌کند. زمانی که حضور داشته باشند و احساس کنند «مالک» نظام هستند، اجازه نمی‌دهند تصمیمات تک‌بعدی یا غیرمنصفانه اتخاذ شود. همچنین این موضوع باعث ایجاد پاسخگویی مدیران ارشد نیز می‌شود. یعنی مسئولان می‌دانند که هر تصمیمی می‌گیرند، در برابر چشمانی بیدار و فعال است و باید پاسخگو باشند. بنابراین، حضور مردم در صحنه نه تنها مهم است، بلکه حیاتی تلقی می‌شود.

تجمعات شبانه که از دهم اسفند، پس از حادثه تکان‌دهنده شهادت رهبر انقلاب اسلامی آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته، فراتر از یک واکنش احساسی یا مراسم سوگواری ساده است. این حضور گسترده را می‌توان به عنوان یک پدیده اجتماعی-سیاسی تحلیل کرد که در شرایطی بحرانی (تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران) شکل گرفت. این تجمعات فرصتی شد تا مردم در کنار سوگواری، با رهبر جدید ـ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای ـ تجدید بیعت کنند و این امر باعث پیشگیری از هرگونه خلأ قدرت یا تزلزل در ساختار سیاسی شد. حضور مردم در میادین، نوعی «همبستگی ملی» را بازتعریف کرد. این وضعیت باعث شد جامعه از شوک اولیه عبور کرده و به درکی عمیق‌تر از مسئولیت تاریخی خود در برابر تهدیدات خارجی برسد.

تجمعات شبانه و حرکت در ریل اتحاد مقدس

تجمعات شبانه در کنار عملیات‌هایی مانند «وعده صادق ۴»، پیامی از حمایت تمام‌عیار مردم از رزمندگان در میدان ارسال کرد. این حضور نشان داد، اراده مردم در لحظات حساس، موتور محرک دفاع از میهن است و تداوم مسیر انقلاب به بیداری و حضور فعال جامعه وابسته است. برای آمریکا و رژیم صهیونیستی که هدفشان از حملات، تضعیف اراده ایران و احتمالا ایجاد آشوب‌های داخلی بود، تجمعات مردمی پیامدهای معکوسی به همراه داشت؛ دشمن امیدوار بود شهادت رهبر انقلاب و حملات نظامی منجر به فروپاشی یا تفرقه شود؛ اما تجمعات شبانه نشان داد که این تهاجم نه تنها باعث تضعیف، بلکه منجر به «اتحاد و تحرک بیشتر اجتماعی» در ایران شده است.

موج اعتراضات مردمی در ایران و سپس سرایت آن به پایتخت‌های جهان، جنگ‌افروزی دولت ترامپ و نتانیاهو را در افکار عمومی جهانی با بحران مشروعیت مواجه کرد. نمایش قدرت مردمی در خیابان‌ها، این پیام را به دشمن داد که ایران نه تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر اجتماعی و روانی نیز در برابر فشارها مقاوم است و این امر هزینه‌های سیاسی و روانی جنگ را برای متجاوزان افزایش داد. البته تجمعات شبانه باید با آهنگ اتحاد مقدس و پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و تفرقه‌افکنی استمرار پیدا کند؛ درست است مردم و خواص باید مطالبه‌گر باشند، اما نباید مطالبه‌گری را به منزله توهین و تخریب دانست.

حجت‌الاسلام حاج‌علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران دیروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اینکه این اجتماعات که سرشار از غیرت، حماسه، نور، صفا و معنویت است، برای دشمنان کابوس و برای مؤمنان مایه امید محسوب می‌شود، گفت: این اجتماعات، عهدی میان امت و امام است؛ حرکتی که بنیان‌گذار آن ملت ایران است که مورد استقبال رهبر انقلاب قرار گرفته و به هیچ نهاد، دستگاه، فرد یا جناح سیاسی ارتباطی ندارد. از این پس نیز تا زمانی که نیاز وجود داشته باشد، این اجتماعات برای تحقق شروط و تقویت کسانی که در میدان مذاکره حضور دارند، ادامه خواهد یافت و باید با قوت، دقت و بصیرت، تحولات را زیر نظر داشته باشند.

وزارت کشور هم بر مشارکت مردم در چارچوب قانون در تجمعات تاکید دارد. علی زینی‌وند ۳۰ خرداد در نشست خبری با بیان اینکه بخشی از تجمعات و حضورهای مردمی در این دوره، اگرچه ممکن است با برخی سلایق یا ذائقه‌ها همخوان نبوده باشد، اما باید آنها را در چارچوب همراهی مردم با کشور و نظام و در راستای دفاع از امنیت ملی تحلیل کرد، یادآور شد: مردمی که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند، هرکدام با انگیزه‌های مختلف، در واقع در کنار امنیت و کیان کشور ایستادند و این موضوع باید مورد تکریم قرار گیرد. دولت و وزارت کشور تلاش دارند با اصلاح تدریجی فرآیندها، هم حقوق شهروندان حفظ و هم امکان مشارکت و حضور اجتماعی مردم در چارچوب قانون تسهیل شود.

همچنین غلامعلی حدادعادل ظهر عاشورا در یک سخنرانی که در فضای مجازی وایرال شد، بر همگرایی جامعه تاکید کرد و با بیان اینکه وحدت مردم، توطئه آمریکایی برای براندازی جمهوری اسلامی را به هم زد، گفت: این همان چیزی است که باید حفظ شود. دشمن برای مصرف داخلی خودش حرف‌های بی‌ربط و غلط می‌زند؛ مثلا تهدید می‌کند، ادعا می‌کند و حرف‌هایی می‌زند که ما نباید آنها را وارد فضای داخلی خودمان کنیم و علیه نیروهای خودمان به کار ببریم. وی می‌گوید: شما در ماجرای مقاومت هم دیدید که تهدید کردند، اما در نهایت عقب‌نشینی کردند. این یعنی نیروهای نظامی و مذاکره‌کنندگان ما با هم همسو هستند و رهبری هم بر این مسیر اشراف کامل دارد.

در مجموع، سه‌گانه میدان، دیپلماسی و خیابان حسابی دشمن را کلافه کرده است. این تجمعات شبانه تبدیل به یک «سد دفاعی اجتماعی» شده که از یک سو همه ایرانیان دلسوز و دغدغه‌مند را منسجم و از سوی دیگر، توهمات دشمن درباره فروپاشی ایران پس از شهادت رهبری را به شدت خدشه‌دار کرد؛ همین مسیر را باید تا پیروزی نهایی بر دشمن متجاوز ادامه داد.

وحدت ملی مهم‌ترین رکن ایستادگی در برابر دشمنان است. این انسجام در حوزه نظامی موجب تقویت نیروهای مسلح، در حوزه دیپلماسی موجب افزایش قدرت چانه‌زنی و در حوزه داخلی موجب بهبود مدیریت امور کشور و معیشت مردم می‌شود. ضمن آنکه وحدت ملی یک راهبرد بلندمدت است، نه یک اقدام مقطعی و همواره در سیره امام خمینی (ره) و نیز در اندیشه و توصیه‌های رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

در وضعیت فعلی که با فشارها و شرایط تحمیلی از سوی محور آمریکایی- صهیونیستی همراه است، ضرورت توجه به انسجام ملی دوچندان شده و هرگونه دامن زدن به اختلافات می‌تواند به تضعیف این انسجام منجر شود. از آنجا که مردم صاحب اصلی نظام هستند، مطالبات و نگرانی‌های آنها ریشه در تجربه‌های واقعی دارد و این موضوع نه‌تنها منفی نیست بلکه باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر باید به اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت تاکید شود. در نظام مردم‌سالار، نقد و نقدپذیری باید در یک چارچوب منطقی و ساختارمند جریان داشته باشد، اما در شرایط خاص کنونی تمرکز اصلی باید بر حفظ انسجام ملی باشد. دشمن برای خدشه وارد کردن به وحدت تلاش می‌کند؛ پس از ناکامی در حوزه‌های نظامی و دیپلماتیک، دشمن تلاش دارد از طریق جنگ رسانه‌ای و ایجاد شکاف اجتماعی به اهداف خود دست یابد و در این مسیر از تولید محتوای تحریف‌شده و القای ناامیدی بهره می‌برد. پس مهم‌ترین پادزهر این جنگ شناختی، تکیه بر روایت صحیح، اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از منابع رسمی و معتبر است. اصحاب رسانه هم وظیفه دارند روایت صحیح از تحولات کشور را برای افکار عمومی تبیین کنند تا زمینه سوءاستفاده تبلیغاتی دشمن از بین برود و انسجام اجتماعی حفظ شود.