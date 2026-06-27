به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در نشست هماهنگی ترافیکی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با تشریح برنامه‌های امدادی این سازمان، اظهار کرد: در جلسات متعددی که با دستگاه‌های امدادی برگزار شد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پوشش مراسم انجام شده و در مجموع یکهزار و ۲۵۰ پایگاه و پست امداد ثابت، سیار و پشتیبانی عملیات در سه استان محل برگزاری مراسم و همچنین استان‌های واقع در مسیر، پیش‌بینی شده است.



وی افزود: برای این مأموریت بیش از ۱۵ هزار نیروی انسانی متخصص سازمان امداد و نجات و ۲۰ هزار نیروی داوطلب خدماتی در طول مسیرها حضور خواهند داشت و خدمات امدادی را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌کنند.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: بیش از یکهزار دستگاه خودروی عملیاتی شامل آمبولانس، خودروی نجات، اتوبوس‌آمبولانس، خودروهای عملیاتی سبک و سنگین و موتورسیکلت برای پشتیبانی از مراسم تشییع به‌کار گرفته می‌شود و پنج فروند بالگرد نیز در این عملیات مشارکت خواهند داشت.



محمودی با اشاره به طراحی مستقل برنامه‌های امدادی برای تهران، قم و مشهد گفت: با توجه به شرایط هر یک از این استان‌ها، برای هر استان کارگروه و برنامه عملیاتی جداگانه تدوین شده و همه این برنامه‌ها هم‌اکنون آماده اجراست.



وی افزود: در مسیرهای اصلی، پایگاه‌های امدادی به گونه‌ای جانمایی شده‌اند که در هر ۳۰ کیلومتر یک پایگاه ثابت مستقر باشد و در شعاع ۵۰ کیلومتری شهرهای بزرگ فاصله پایگاه‌ها به کمتر از پنج کیلومتر کاهش پیدا می‌کند. همچنین در مسیرهای تشییع، هر ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر یک پایگاه ثابت یا سیار و تیم عملیاتی پیش‌بینی شده است.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تراکم جمعیت در مراسم تشییع اظهار کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، احتمال استفاده از آمبولانس و حتی موتورسیکلت در میان جمعیت بسیار کم است؛ بنابراین تیم‌های ثابت و متحرک امدادی در میان جمعیت مستقر خواهند شد تا در صورت نیاز، خدمات امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنند.



محمودی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده برای اربعین ۱۴۰۵ نیز گفت: با توجه به شرایط جوی و گرمای هوا، برنامه‌های ویژه‌ای برای ارائه خدمات به زائران پیش‌بینی شده است.



وی افزود: در مجموع بیش از ۵۰۰۰ دستگاه خودرو و تجهیزات امدادی برای پوشش مسیرهای اربعین آماده شده است. از آنجا که مسیرهای تردد زائران از مرزهای جنوب شرق کشور آغاز شده و تا مرزهای شمال غرب و غرب ادامه دارد، تمامی این محورها تحت پوشش کامل عملیات امداد و نجات قرار خواهند گرفت و برای جانمایی پایگاه‌ها در این مسیرها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در طول ۲۴ روز اجرای طرح اربعین، بیش از ۴۷ هزار نیروی امدادی در سراسر کشور، پایانه‌های مرزی و مسیرهای منتهی به مرزها آماده ارائه خدمات خواهند بود.



محمودی در پایان با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار کرد: پایگاه‌های امداد و نجات علاوه بر ارائه خدمات امدادی، به‌ عنوان ایستگاه‌های توقف و استراحت زائران نیز فعالیت خواهند کرد و اقدامات آگاه‌سازی نیز در دستور کار قرار دارد تا با اجرای این تدابیر، همانند سال گذشته شاهد کاهش هرچه بیشتر تلفات و حوادث در ایام اربعین باشیم.