تجلیل کارلووی واری از داستین هافمن و ژولیت بینوش؛ نمایش فیلم کیارستمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، داستین هافمن، ژولیت بینوش و جفری رایت بازیگران و نیز رابرت ریچاردسون فیلمبردار، در شصتمین دوره جشنواره فیلم کارلووی واری که از ۳ تا ۱۱ جولای برگزار می‌شود، تجلیل خواهند شد.

داستین هافمن در مراسم افتتاحیه، گوی کریستال را برای مشارکت هنری برجسته در سینمای جهان دریافت خواهد کرد. بینوش نیز گوی کریستالی را با همین عنوان در مراسم اختتامیه دریافت خواهد کرد. ریچاردسون نیز همین جایزه را در طول جشنواره دریافت خواهد کرد و رایت نیز جایزه ریاست جشنواره را در طول از آن خود می‌کند.

این جشنواره فیلم موفق هافمن، «فارغ‌التحصیل» را که جایزه اسکار بهترین کارگردانی را برای مایک نیکولز به ارمغان آورد و در شش بخش دیگر نامزد اسکار شد، به نمایش خواهد گذاشت.

همچنین سه فیلم از بینوش، «کپی برابر اصل» (۲۰۱۰)، «سه رنگ: آبی» (۱۹۹۳) و «در حرکت» (۲۰۲۵) در جشنواره به افتخار بینوش به نمایش درمی‌آید.

«باسکیا» (۱۹۹۶) از جفری رایت نیز به افتخار وی به نمایش گذاشته خواهد شد.

ریچاردسون همراه یانا هویدووا کارگردان، مستند «رابرت ریچاردسون: شیطان سفید» را ارائه خواهند داد. ریچاردسون برای فیلم‌های «جوخه» (۱۹۸۶)، «متولد چهارم جولای» (۱۹۸۹)، «برف روی درختان سرو می‌بارد» (۲۰۰۰)، «لعنتی‌های بی‌آبرو» (۲۰۱۰)، «جانگوی آزاد شده» (۲۰۱۲)، «هشت نفرت‌انگیز» (۲۰۱۵) و «روزی روزگاری در هالیوود» (۲۰۱۹) نامزد اسکار شده بود. او برای فیلم‌های «JFK»، «هوانورد» و «هوگو» برنده جایزه اسکار شد.

این جشنواره با مستند آرژانتینی-اسپانیایی «مسابقه» به کارگردانی خوان کابرال و سانتیاگو فرانکو افتتاح خواهد شد که وقایع مسابقه جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ بین آرژانتین و انگلیس را تصویر می‌کند. کارل اوچ مدیر هنری جشنواره، گفت: «یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های جشنواره کن امسال ثابت می‌کند که لحظات نمادین خاصی از تاریخ ورزش می‌توانند جوهره وجود انسان را لمس کنند.»

شصتمین دوره این جشنواره با درام جنایی مالیخولیایی «تنها جیب‌بر زنده در نیویورک» ساخته نوآ سیگان به پایان می‌رسد. در این فیلم جان تورتورو در نقش یک جیب‌بر سنتی که خود را در رقابتی پرخطر با زمان در خیابان‌های شهر می‌یابد، ظاهر شده است.

شصتمین دوره جشنواره فیلم کارلووی واری از ۳ تا ۱۱ جولای (۱۲ تا ۲۰ تیر) برگزار می‌شود.