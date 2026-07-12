کارلووی واری ۲۰۲۶ برندگانش را شناخت؛ اهدای گوی کریستال به ژولیت بینوش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، شصتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری که پرستاره‌ترین دوره این جشنواره پس از مدتی طولانی بود، با معرفی برندگان خود، به کارش خاتمه داد.

برندگان جایزه افتخاری گوی کریستال

جشنواره کارلووی واری در این دوره به تجلیل از داستین هافمن بازیگر آمریکایی، ژولیت بینوش بازیگر فرانسوی و فیلمبردار رابرت ریچاردسون برنده ۳ جایزه اسکار پرداخت و گوی کریستال خود را به آنها اهدا کرد.

یک نماد اینجاست

ژولیت بینوش که با نمایش اولین تجربه کارگردانی‌اش با عنوان «در حرکت» در این جشنواره حضور یافت، پنجشنبه از سوی کارل اوچ، مدیر هنری جشنواره، روی صحنه ظاهر شد که از وی چنین یاد کرد: یک نماد اینجاست.

ورایتی در گزارشی نوشته است: بینوش که گوی کریستال برای مشارکت هنری برجسته در سینمای جهان را در مراسم اختتامیه دریافت کرد، در مستند «در حرکت» همه چیزهایی را که در ساخت نمایش صحنه‌ای «در حرکت» رخ داده، آشکار می‌کند. این فیلم بر همکاری فشرده او با اکرم خان، طراح رقص بریتانیایی، تمرکز دارد. این ۲ با هم نمایشی ساختند و به توری ۱۲۰ روزه رفتند که یک بار، رابرت ردفورد هم در جمع تماشاگران بود. بینوش گفت: در اواخر تور، رابرت ردفورد نمایش را دید و گفت که باید از نمایش یک فیلم بسازی. چیزی که می‌بینید همان چیزی است که رابرت ردفورد می‌خواست.

در این جشنواره بینوش در یک مسترکلاس که توسط ورایتی برگزار شد، شرکت کرد و به حرفه خود، از اولین نقش بین‌المللی‌اش در «سبکی تحمل‌ناپذیر هستی» - برگرفته از رمان نویسنده چک، میلان کوندرا - تا «سه رنگ: آبی» ساخته کیشلوفسکی، پرداخت.

وی با اشاره به کیشلوفسکی به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان اروپا که ۳۰ سال پیش در ۵۴ سالگی درگذشت، گفت: ما به شدت دلتنگ او هستیم. وقتی او درگذشت، همه ما در شوک بودیم. وقتی داشتم برای مراسم تشییع جنازه‌اش جلوی کلیسا از ماشین پیاده می‌شدم، به خودم گفتم: کریستوف، نشانه‌ای به من بده که حالت خوب است و بلافاصله پس از آن، صدای بوق کامیونی به طرز باورنکردنی بلند شد ...

اما این «بیمار انگلیسی» بود که جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای او به ارمغان آورد و سخنرانی پذیرش او برای همیشه ماندگار شد. او در سال ۱۹۹۷ گفت: فکر می‌کردم لورن باکال جایزه را دریافت خواهد کرد. او شایسته‌اش بود.

وی همچنین از ماجرای چگونگی ساخته شدن فیلم «کپی برابر اصل» (محصول ۲۰۱۰) عباس کیارستمی یاد کرد که برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره بین‌المللی فیلم کن را از آن خود کرد. وی از پذیرش دعوت کیارستمی برای آمدن به ایران گفت و این که چگونه جذب داستانی شد که کیارستمی برایش تعریف کرد.

برندگان جوایز رئیس جشنواره

در طول این دوره جشنواره جسی آیزنبرگ بازیگر و کارگردان آمریکایی، مگی جیلنهال بازیگر و کارگردان آمریکایی، ماگدا واشاریووا بازیگر سرشناس سینمای اسلواکی و جفری رایت بازیگر آمریکایی با دریافت جایزه رئیس جشنواره تجلیل شدند.

جوایز شب اختتامیه

جایزه اصلی امسال به درام «جمع‌آوری میوه» ساخته آنگ فیوئه از میانمار رسید که هیئت داوران از آن به عنوان تصویری باشکوه و تأمل‌برانگیز از کار و دوستی یاد کرد که به شکلی غیرمنتظره و ارگانیک به درامی هولناک از وسواس و تمایلات نامناسب منتهی می‌شود.

فهرست کامل برندگان و هیئت داوران چنین است:

بخش رقابتی گوی کریستال

در حالی که هیئت داوران بخش رقابتی اصلی برای اهدای گوی کریستال جاستین چانگ، آماندا نل یو، پاول رجولک، نادیا تورینچو و اسکیل وگت بودند برندگان خود را چنین انتخاب کردند:

جایزه بزرگ (با رقم نقدی ۲۵ هزار دلار که به شکل مساوی به کارگردان و تهیه‌کنندگان فیلم برنده تعلق می‌گیرد): «جمع‌آوری میوه» به کارگردانی آنگ فیوئه محصولی از میانمار، جمهوری چک، فرانسه (۲۰۲۶)

جایزه ویژه هیئت داوران (با رقم نقدی ۱۵ هزار دلار که به طور مساوی بین کارگردان و تهیه‌کننده فیلم برنده جایزه تقسیم می‌شود): «مهمان» به کارگردانی مدس منگل، محصولی از دانمارک (۲۰۲۶)

جایزه بهترین کارگردانی: مدس منگل برای «مهمان»

جایزه بهترین بازیگر زن: آنا شینز برای «یک خانواده شاد» به کارگردانی یان-اریک مک محصولی از سوئیس (۲۰۲۶)

جایزه بهترین بازیگر مرد: غسان سعد برای فیلم «لوله‌ها» به کارگردانی کریم قاسم، محصولی از لبنان، قطر، عربستان سعودی (۲۰۲۵)

جایزه تماشاگران پراوو: «بارا: خاطرات یک ستاره راک» به کارگردانی هلنا ترشتیکووا، محصولی از جمهوری چک (۲۰۲۶)

بخش رقابتی پروکسیما

در بخش رقابتی پروکسیما که هیئت داوران آن متشکل از استرلا آرایزا، دیرک دکر، یاکوب فلکمن، دویکا گیریش و ماریا کاوتارادزه بود برندگان چنین انتخاب شدند:

جایزه بزرگ پروکسیما (با رقم نقدی ۱۵ هزار دلار که به طور مساوی بین کارگردان و تهیه‌کنندگان فیلم تقسیم می‌شود): «عاشق، نه یک مبارز» به کارگردانی مارتینا بوچلووا، محصولی از جمهوری اسلواکی، جمهوری چک (۲۰۲۶)

جایزه ویژه هیئت داوران پروکسیما (با جایزه نقدی ۱۰ هزار دلاری که به طور مساوی بین کارگردان و تهیه‌کننده فیلم برنده تقسیم می‌شود): «زباله‌سوز»، به کارگردانی شونتارو اوچیدا، محصول ژاپن (۲۰۲۶)

جایزه بهترین کارگردانی پروکسیما: افتیمیس کوزموند-سانیدیس برای فیلم «تقریباً یک فرد کامل»، محصول یونان، بلغارستان، آلمان، قبرس، رومانی (۲۰۲۵)

تقدیر ویژه پروکسیما: «۳۳ پله» به کارگردانی آنا دومچک، سیمون دومچک، محصول جمهوری اسلواکی، جمهوری چک (۲۰۲۶)

جایزه هیئت داوران کلیسای جهانی

این جایزه به داوری هانس-مارتین گاتمن، لوکاش جیرسا، والری د مارناک، اهدا شد به: «شیر پشت من»، به کارگردانی تونیا میشیالی، محصول قبرس، لوکزامبورگ، یونان، (۲۰۲۶)



جایزه لیبل سینمای اروپا

این جایزه به داوری سوفی یانسن، ناتاشا یورچووا فیندروا و گرگوری لو پرف، اهدا شد به: «۳ هفته بعد» به کارگردانی میروسلاو ترزیچ، محصول صربستان، بلغارستان، ایتالیا، کرواسی، لوکزامبورگ (۲۰۲۶)

جایزه فیپرشی

برندگان این جایزه به داوری ولینگتون آلمیدا، لورا آریاس، شیوا فولادی، ایزابل جیکوبز، ماریتا نیرینن و جوزپه سیدیا عبارتند از:

جایزه فیپرشی برای بهترین فیلم در بخش مسابقه گوی کریستال: «فقط چیزهای زیبا که باید به آنها نگاه کرد» به کارگردانی ایوان اوستروچوفسکی، محصول جمهوری اسلواکی، چک جمهوری، مجارستان (۲۰۲۶)

جایزه فیپرشی برای بهترین فیلم در بخش مسابقه پروکسیما: «دزدهای کوچک» به کارگردانی میت اوگرین، محصول کرواسی، فرانسه، آلمان، صربستان (۲۰۲۶)



شصتمین دوره جشنواره بین‌المللی کارلووی واری که از ۳ تا ۱۱ جولای (۱۲ تا ۲۰ تیر) برگزار شد، کارش را با نمایش فیلم مستند «مسابقه» ساخته خوان کابرال و سانتیاگو فرانکو، محصول مشترک آرژانتین و اسپانیا شروع کرد. این مستند مسابقه جام جهانی فوتبال ۱۹۸۶ بین تیم‌های آرژانتین و انگلیس را تصویر می‌کند. درام جنایی «تنها جیب‌بر زنده در نیویورک» ساخته نوح سگان از آمریکا (۲۰۲۶) نیز فیلم اختتامیه این دوره بود.