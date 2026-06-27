تملک خانه تاریخی نبئی مراغه با هدف مرمت و بازآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مروتی روز شنبه بیان کرد: تملک این خانه تاریخی پس از یک سال پیگیری مستمر به سرانجام رسیده و در اختیار شهرداری مراغه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: خانه تاریخی نبئی با عرصه یک هزار مترمربع و زیربنای ۳۵۰ مترمربع در دوطبقه با هفت اتاق تو در تو، نمونهای ارزشمند از معماری مسکونی دوره قاجار است.
شهردار مراغه اظهار کرد: خانه تاریخی نبئی مراغه آجرکاری زیبا، فاخر و ارزشمندی در بین خانههای تاریخی این شهر دارد.
مروتی افزود: آنچه زیبایی این بنا را دو چندان کرده آجرکاری نمای ظلع شمالی و زیرزمین آن است.
وی اضافه کرد: تملک این خانه تاریخی از مالکان آن در دو مرحله انجام شد.
خانههای تاریخی خیابانی، اشرف اشراف المولوک نبئی وند و خدایاری نمونهای از آثار ارزشمند دوره قاجایه در مراغه است.
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