تملک خانه تاریخی نبئی مراغه با هدف مرمت و بازآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مروتی روز شنبه بیان کرد: تملک‌ این خانه تاریخی پس از یک سال پیگیری مستمر به سرانجام رسیده و در اختیار شهرداری مراغه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: خانه تاریخی نبئی با عرصه یک هزار مترمربع و زیربنای ۳۵۰ مترمربع در دوطبقه با هفت اتاق تو در تو، نمونه‌ای ارزشمند از معماری مسکونی دوره قاجار است.

شهردار مراغه اظهار کرد: خانه تاریخی نبئی مراغه آجرکاری زیبا، فاخر و ارزشمندی در بین خانه‌های تاریخی این شهر دارد.

مروتی افزود: آنچه زیبایی این بنا را دو چندان کرده آجرکاری نمای ظلع شمالی و زیرزمین آن است.

وی اضافه کرد: تملک این خانه تاریخی از مالکان آن در دو مرحله انجام شد.

خانه‌های تاریخی خیابانی، اشرف اشراف المولوک نبئی وند و خدایاری نمونه‌ای از آثار ارزشمند دوره قاجایه در مراغه است.