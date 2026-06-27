وزیر خارجه مصر: نظامیان اسرائیلی از لبنان خارج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مصر از توافق چارچوب اخیر بین لبنان و رژیم صهیونیستی استقبال کرد و بر لزوم عقب‌نشینی کامل اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان و گسترش حاکمیت دولت لبنان بر سرزمین‌های خود تاکید کرد.

بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و نواف سلام نخست‌ وزیر لبنان در گفتگویی تلفنی، تحولات لبنان و توافق اخیر میان لبنان و رژیم صهیونیستی را که با میانجی‌گری آمریکا به دست آمد مورد رایزنی قرار دادند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، نخست‌وزیر لبنان در این تماس، وزیر خارجه مصر را در جریان جزئیات توافق چارچوب قرار داد.

عبدالعاطی ضمن استقبال از این توافق، آن را گامی مهم و آغازگر روندی مثبت دانست.

وی همچنین بر ضرورت عقب‌نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از مناطقی که همچنان در اشغال ارتش این رژیم است تاکید کرد؛ تا زمینه برای استقرار ارتش لبنان و اعمال حاکمیت دولت بر تمامی اراضی این کشور فراهم شود.

وزیر خارجه مصر همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از این تحول برای تحقق خروج کامل رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد.

وی بار دیگر حمایت کامل مصر از دولت لبنان و سیاست‌های آن در راستای اعمال حاکمیت بر سراسر خاک کشور، از جمله استقرار ارتش لبنان در تمامی مناطق و انحصار سلاح در اختیار دولت را اعلام کرد و گفت این اقدامات به تقویت امنیت و ثبات لبنان کمک خواهد کرد.

عبدالعاطی همچنین بر اهمیت ادامه همکاری و هماهنگی میان سه نهاد عالی حاکمیتی لبنان تأکید کرد و گفت: این هماهنگی به حفظ وحدت ملی، تقویت موضع داخلی، توانمندسازی دولت برای مقابله با چالش‌های کنونی و تحکیم امنیت، ثبات و حفظ نهادهای دولتی کمک می‌کند.

در مقابل، نخست‌وزیر لبنان از حمایت‌های مصر از کشورش قدردانی کرد و ضمن تمجید از مواضع ثابت و حمایت قاهره از دولت و نهادهای لبنان، بر تداوم هماهنگی و رایزنی با مصر درباره مسائل مورد علاقه مشترک تأکید کرد.