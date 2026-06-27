به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حسن عزالدین عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: مقاومت به آتش بس پایبند است اما صبر آن حدی دارد.

این نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: لبنان نه شهرکی اسرائیلی خواهد بود نه تحت الحمایه آمریکا.

وی افزود: ما مذاکرات مستقیم با اسرائیل را که در آن شروط و دیکته‌هایی به لبنان تحمیل می‌شود تا آن را مجبور به تسلیم در برابر اراده اسرائیل کند و به آن کمک کند تا به آنچه در میدان نبرد نتوانسته است به دست آورد، دست یابد، رد می‌کنیم.

همزمان منابع خبری لبنان از منفجر کردن و تخریب خانه‌های مسکونی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک «الطیری» در جنوب لبنان خبر دادند.