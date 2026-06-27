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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

لبنان؛ از منفجر کردن منازل به دست تل‌آویو تا لبریز شدن صبر حزب الله

لبنان؛ از منفجر کردن منازل به دست تل‌آویو تا لبریز شدن صبر حزب الله

همزمان با منفجر کردن منازل در جنوب لبنان به دست اشغالگران، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: مقاومت به آتش‌بس پایبند است؛ اما صبر آن حدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حسن عزالدین عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: مقاومت به آتش بس پایبند است اما صبر آن حدی دارد.

این نماینده وابسته به فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد: لبنان نه شهرکی اسرائیلی خواهد بود نه تحت الحمایه آمریکا.

وی افزود: ما مذاکرات مستقیم با اسرائیل را که در آن شروط و دیکته‌هایی به لبنان تحمیل می‌شود تا آن را مجبور به تسلیم در برابر اراده اسرائیل کند و به آن کمک کند تا به آنچه در میدان نبرد نتوانسته است به دست آورد، دست یابد، رد می‌کنیم.

همزمان منابع خبری لبنان از منفجر کردن و تخریب خانه‌های مسکونی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک «الطیری» در جنوب لبنان خبر دادند.

لبنان؛ از منفجر کردن منازل به دست تل آویو تا لبریز شدن صبر حزب الله

کد مطلب 6872307

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    نظرات

    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
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      پاسخ
      چرا اینکارو کردن

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