به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای ووشو ساندا قهرمانی کشورهای سازمان همکاری شانگهای (SCO) از صبح امروز شنبه در سالن Anlu Sports Center شهر آنلو کشور چین با حضور ووشوکاران کشورمان آغاز شد و ملیپوشان ایران برای مبارزه با رقبای خود به میدان رفتند.
در وزن ۵۲- کیلوگرم زنان، سوگند سینکایی در دور نخست رقابتها با پیروزی در ۲ راند، مقابل وای این کو از ماکائو به برتری رسید و به دور بعد راه یافت.
در وزن ۶۰- کیلوگرم مردان مهدی کرمانی در دور نخست رقابتها وینسا سئوم، رقیب کامبوجی خود را در راند نخست دیسکالیفه کرد و به دور بعد راه یافت.
در وزن ۶۵- کیلوگرم مردان، شجاع پناهی که در دور نخست رقابتها مقابل بکسلطاناف کسکناف قزاقستانی به برتری رسیده بود، در دور دوم با نتیجه ۲ بر یک مقابل سوریا سینگ از هند، دارنده مدال برنز رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی به برتری رسید و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان، عرفان محرمی در دور نخست رقابتها با نتیجه ۲ بر صفر مقابل علیجان آبلاگاتوف، قهرمان و نایبقهرمان قزاقستانی رقابتهای بزرگسالان و جوانان جهان به پیروزی رسید و به نیمهنهایی راه یافت.
در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان، سهیل موسوی در دور نخست عبدالرشید عبداللهیف رقیب قزاق خود را در راند نخست دیسکالیفه کرد و به دور بعد راه یافت.
در وزن ۸۰- کیلوگرم مردان، رضا کرمی در دور نخست رقابتها و در همان راند اول، محمدرضا رستمی رقیب افغانستانی خود را دیسکالیفه کرد و به نیمهنهایی راه یافت.
بر اساس برنامه برگزاری مسابقات، امروز ۶ سانداکار از کشورمان تا مرحله نیمهنهایی مبارزه کردند و فردا علاوه بر مبارزات نیمهنهایی و فینال؛ سوگند سلیمی و دیانا رحیمی نیز از نوبت صبح مبارزات خود را شروع خواهند کرد.
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