به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در پی انتخاب زهرا کیانی، نخستین بانوی ایرانی دارنده مدال طلا ووشو تالو قهرمانی جهان و نایبقهرمان بازیهای آسیایی به پرچمداری کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازیهای آسیایی (کاروان فرشتههای میناب) در آیچی-ناگویا، فدراسیون آسیایی ووشو با ارسال نامهای رسمی به امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو کشورمان ضمن تبریک این انتخاب، پرچمداری ووشو ایران را دستاوردی تاریخی و مایه ارتقا جایگاه ووشو دانست.
در متن پیام WFA به رئیس فدراسیون ووشو ایران آمدهاست: «از دریافت این خبر فوقالعاده از خانواده ووشوی ایران، صمیمانه خرسند و عمیقاً مفتخر هستیم. این دستاورد بزرگ را از صمیم قلب تبریک میگوییم. بسیار خوشحالیم که مطلع شدیم زهرا کیانی، دارنده عنوان بهترین ورزشکار ووشوی تالوی سال ۲۰۲۴ فدراسیون جهانی ووشو (IWUF)، به عنوان پرچمدار زن کاروان ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ انتخاب شده است؛ دستاوردی واقعاً تاریخی و پیشگامانه برای ورزش ایران و جامعه جهانی ووشو این موفقیت ارزشمند، بهطور کامل گویای حرفهایگری برجسته، تعهد خستگیناپذیر و پیشرفت چشمگیر ووشوی ایران است و همچنین جایگاه ووشو را به عنوان یکی از رشتههای معتبر و پراهمیت ورزشی در آسیا بیش از پیش ارتقا میدهد.
عمیقاً باور داریم که این لحظه پرافتخار، الهامبخش ورزشکاران ووشو در سراسر ایران و جهان خواهد بود و بدون تردید جوانان بیشتری را برای حرکت در مسیر تعالی و دستیابی به موفقیت در ووشو ترغیب خواهد کرد. بیصبرانه منتظریم شاهد عملکرد درخشان او در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ باشیم و همکاری نزدیک خود با فدراسیون ووشوی ایران را برای توسعه هرچه بیشتر ووشوی آسیا ادامه دهیم.»
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