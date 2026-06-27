 توسعه فضاهای ورزشی در دل محلات اصفهان در دستورکار است

علی قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح با انتشار فراخوان و اعلام آمادگی مراکز مذهبی آغاز شده و تجهیزات لازم در اختیار آنها قرار گرفته است، اظهار کرد: مدیریت و استفاده از این فضاها بر عهده خود شهروندان هر محله خواهد بود تا بانوان و آقایان بتوانند در زمانبندیهای مشخص از این امکانات بهرهمند شوند.
قاسمزاده همچنین به رایزنیهای صورت گرفته با آموزش و پرورش برای بهرهگیری از فضاهای آموزشی در راستای افزایش سرانه ورزشی شهر اشاره کرد و گفت: برنامهریزیهایی برای استفاده از بخشی از فضاهای مدارس در این زمینه انجام شده است، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده و مذاکرات ادامه دارد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو، به معرفی پروژهها و دستاوردهای مدیریت شهری در قالب برنامه «به احترام مردم اصفهان» پرداخت و اعلام کرد: در هفته جاری شاهد افتتاحیهای متفاوت خواهیم بود. شهردار اصفهان با تاکید بر سیاست نوسازی ناوگانهای خدماتی و حملونقل شهری، از آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و بهروزرسانی ناوگان را در دستور کار قرار داده است که توسعه ناوگان اتوبوسرانی و نوسازی تاکسیها در همین راستا دنبال میشود.
قاسمزاده ابراز کرد: بسته دوم تجهیزات حوزه پسماند، شامل خودروهای مکانیزه حمل زباله با بهرهگیری از فناوریهای روز، هفته جاری وارد چرخه خدمترسانی خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت نظافت شهری، افزایش بهرهوری خدمات و بهبود فرآیند مدیریت پسماند در اصفهان محسوب میشود.
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