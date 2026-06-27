به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، ظهر جمعه با تشریح برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: ششم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده که این پیشنهاد از سوی امام راحل مطرح شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به مناسبت‌های این هفته گفت: سالروز ترور نافرجام امام راحل در مسجد ابوذر، شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، شهادت آیت‌الله صدوقی، شهادت شهید کچویی، بمباران شیمیایی سردشت و هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران، بخشی از جنایاتی است که توسط آمریکا یا عوامل وابسته به آن رقم خورده است.

وی افزود: جنایات اخیر آمریکا نیز باید در کنار این حوادث مورد توجه قرار گیرد و برای افکار عمومی تبیین شود.

محمودی با بیان اینکه در این هفته نشست‌ها و مراسم تبیینی در مساجد و هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: محور اصلی برنامه‌ها، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در میادین و فضاهای عمومی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران تولید محتوای روشنگرانه برای رسانه‌ها و فضای مجازی، حضور مسئولان قضایی در نمازهای جمعه و میادین برای پاسخگویی به مطالبات مردم، تجلیل از خانواده‌های شهدا و جانبازان شیمیایی و مطالبه خونخواهی شهدا را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی در شهرستان‌های استان تهران برشمرد.