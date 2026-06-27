به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در پی اختلال ایجادشده در بخشی از خدمات بانکی از نخستین ساعات وقوع این شرایط، موضوع آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را در دست بررسی قرار داده است و حمایتهای لازم انجام می شود.
در همین چارچوب، مسائل و نگرانیهای مرتبط با سررسید و وصول چکها، آثار احتمالی تأخیرهای ناخواسته بر سوابق و رتبه اعتباری مشتریان، جریمههای دیرکرد تسهیلات، تأخیر در بازپرداخت اقساط و دیگر تعهدات بانکی، همچنین دشواریهای ناشی از وقفه در برخی خدمات بانکی، با دقت در حال جمعبندی و بررسی است.
بانک مرکزی با درک کامل مسائل پدیدآمده برای هموطنان عزیز، این موضوع را با نگاه حمایتی دنبال میکند و هیأت عامل بانک مرکزی در تصمیمگیریهای خود، تمهیدات لازم برای کاهش آثار این اختلال بر مردم و فعالان اقتصادی را مد نظر قرار خواهد داد، تا هیچیک از مشتریان شبکه بانکی به سبب شرایطی که خارج از اراده آنان پدید آمده است، با گرفتاری روبهرو نشوند.
بر همین اساس، مردم اطمینان داشته باشند تمامی اختلالات عملیات چک در این بانکها که منجر به عدم ایفای تعهد صادرکننده چک و برگشت آن، عدم دسترسی دارنده به منابع چک و عدم امکان نقل و انتقال چک شده مشمول مساعدتهای لازم ازجمله عدم اعمال در رتبه اعتباری شخص صادرکننده میشود.
همچنین درخصوص عملیات تسهیلات نیز برای افرادی که موفق به پرداخت اقساط خود در موعد مقرر در این بانکها نشدند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و حمایتهای لازم میشود.
درخصوص سایر خدمات ازجمله صدور و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه، پرداخت مالیات، پرداخت هرگونه اقساط و ... نیز تمهیدات حمایتی اعمال خواهد شد. بانک مرکزی از هموطنان گرامی درخواست میکند اخبار و اطلاعیههای مرتبط با این موضوع را فقط از طریق مراجع رسمی دنبال کنند. اطلاعرسانی تکمیلی درباره تصمیمهای اتخاذشده، پس از نهایی شدن، انجام خواهد شد.
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