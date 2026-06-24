به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بانک صادرات ایران از رفع کامل اختلال خدمات کارتمحور خود خبر داد و ضمن قدردانی از همراهی مشتریان، هدف از اعمال این محدودیت موقتی را محافظت از امنیت دادهها و ارتقای سطح خدمترسانی عنوان کرد.
برخی از مهمترین خدمات قابل استفاده مرتبط با کارتها و سایر سامانهها به این شرح است:
- انتقال وجه پایا
- امکان کارت به کارت در کلیه درگاه ها از جمله سپینو و جابهجایی وجه از طریق خودپردازها تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در شبکه شتاب در یک روز
- امکان خرید اینترنتی و خرید از طریق دستگاههای پوز
- ارسال پیامک تراکنشهای بانکی
- خرید از درگاههای بانکی درونبرنامهای
- واریز گروهی حقوق مشتریان و یارانه اقشار کمدرآمد
- رفع مشکل مسدودی حسابهای وکالتی
- تسویه حساب پذیرندگان پایانههای فروشگاهی
- مشاهده فهرست حساب ها و مانده حساب ها در شعبه
- برداشت نقدی در شعب
- انتقال از حساب به کارت و از حساب به حساب در شعبه
بانک صادرات ایران همزمان با بروز اختلال در شبکه بانکی، برطرفکردن محدودیت استفاده از سامانهها را در اولویت اقدامات خود قرار داده است به نحوی که تاکنون عمده خدمات مورد نیاز مشتریان به حالت عادی بازگشته و تلاش شبانهروزی برای رفع فوری محدودیتهای باقیمانده، ادامه دارد.
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