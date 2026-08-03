«روایت عشق» در نجف روی صحنه رفت؛ نمایش ۸ قاب تصویری از واقعه کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، پرفورمنس مذهبی عاشورایی «روایت عشق» به کارگردانی رضا تقی‌نژاد، توسط گروه فرهنگی‌هنری مذهبی «خاک» و با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی، در جریان رویداد «روایت راهیان» در شهر نجف روی صحنه رفت و پس از آغاز اجراهای این پرفورمنس در شهر نجف، تیزر این اجرا نیز منتشر شد.

این پرفورمنس از ۳ تا ۱۲ مرداد در شهر نجف روی صحنه است؛ اجرایی که با بهره‌گیری از موسیقی، مداحی، حرکات فرم و تعزیه، روایتی تصویری از واقعه عاشورا و سیره اهل بیت (ع) را برای مخاطبان به نمایش می‌گذارد.

«روایت عشق» پروژه نمایش میدانی بزرگی است که در آن بیش از ۵۰ بازیگر به ایفای نقش پرداخته اند. این نمایش ۸ روایت از واقعه کربلاست.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از سرپرست گروه: مهدی مقیمی اسفندآبادی، طراح حرکت فرم: مرضیه مقیمی اسفندآبادی، طراح لباس: سجاد مجرد، آهنگساز: امیرحسین رزازی، صدا پیشگان و مادحین: سجاد مجرد، امیر حسین براتی، احسان مولایی، حسن بهشتی، حسین مجرد و مجید نظیفی، دستیاران کارگردان: محمد حیدری و مرضیه مقیمی.