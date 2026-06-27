به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد توسعهای استان اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، تداوم اجرای طرحهای عمرانی بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی افزود: در همین راستا ۷۱ پروژه سرمایهگذاری در استان با هدف جذب سرمایهگذاران و استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها در مراحل اجرایی قرار گرفته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای آب، نفت و گاز، کشاورزی، دامپروری، شیلات، گیاهان دارویی، معادن و گردشگری گفت: این استان از توانمندیهای کمنظیری برخوردار است اما به دلیل برخی محدودیتهای زیرساختی هنوز بهطور کامل بالفعل نشدهاند.
وی ادامه داد: مشکلاتی نظیر ضعف زیرساختهای حملونقل، انرژی و ارتباطات و همچنین محدودیتهای نظام بانکی و دشواری در تأمین مالی از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری در استان است.
رحمانی تأکید کرد: برای تحقق توسعه پایدار باید بروکراسی اداری کاهش یافته و مسیر صدور مجوزها برای سرمایهگذاران تسهیل شود.
وی همچنین بر برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری در استان تأکید کرد و گفت: هدف این همایش شناسایی ظرفیتهای مغفول، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و رفع موانع موجود است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان اضافه کرد: توسعه استان در گرو حرکت به سمت اقتصاد سرمایهگذاریمحور و مشارکت جدی بخش خصوصی است.
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