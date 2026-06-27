به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح عصر شنبه در نشست شورای سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد با استقبال از برگزاری همایش سرمایهگذاری استان، اظهار کرد: این رویداد یکی از نیازهای اساسی استان است و برگزاری آن اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر به شمار میرود.
وی با یادآوری تجربه برگزاری همایش «فرصتهای بینالمللی سرمایهگذاری» در اواخر دهه ۸۰، افزود: آن همایش تجربههای ارزشمندی برای استان به همراه داشت که باید از ظرفیت مدیران و دستاندرکاران آن دوره برای انتقال این تجربیات در برگزاری رویداد پیشرو استفاده شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد حضور سفیران کشورهای خارجی، مقامات ملی، تهیه فیلمها و کتابچههای معرفی ظرفیتهای دستگاهها به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین برگزاری همزمان پنلهای تخصصی را از مهمترین ویژگیهای آن همایش عنوان کرد و گفت: این اقدامات ضمن افزایش کیفیت برگزاری، موجب استفاده بهینه از زمان و معرفی بهتر ظرفیتهای استان خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نمیشود، تصریح کرد: امروز همه مدیران باید بپذیرند که کوچکسازی دولت، برونسپاری و استفاده از توان سرمایهگذاران از الزامات توسعه است و دستگاههای اجرایی باید نقش تسهیلگر را ایفا کنند.
مصلح مهمترین پیشنیاز موفقیت همایش سرمایهگذاری را تکمیل مطالعات تخصصی دانست و گفت: در حوزههای زیرساختی نمیتوان صرفاً با بیان ظرفیتها سرمایهگذار را قانع کرد؛ بلکه باید پروژهها با مطالعات کامل، شامل محل اجرا، مختصات، ظرفیت، میزان سرمایهگذاری، هزینهها و تأیید مشاوران ذیصلاح آماده و در قالب بستههای سرمایهگذاری ارائه شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه آب، نیروگاه و شیلات اظهار کرد: باید ظرفیتهای واقعی استان مبنای معرفی پروژهها قرار گیرد و از ارائه آمار و اطلاعات غیرکارشناسی پرهیز شود تا اعتماد سرمایهگذاران جلب شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری همایش باید صرف تکمیل مطالعات و آمادهسازی بستههای حرفهای سرمایهگذاری شود تا دستگاهها با طرحهای مستند و قابل اجرا در این رویداد حضور پیدا کنند.
وی همچنین پیشنهاد کرد برگزاری همایش به مجموعههای تخصصی و دارای تجربه واگذار شود و گفت: امروز مشاوران و شرکتهای توانمندی در کشور و حتی در داخل استان وجود دارند که میتوانند صفر تا صد برگزاری این رویداد را بر عهده بگیرند و تجربه موفق برگزاری نخستین همایش ملی کیفیت آب نیز نشان داد استفاده از این ظرفیتها موجب ارتقای کیفیت و کاهش بار اجرایی دستگاههای دولتی خواهد شد.
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