به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، همایش بزرگ سرمایه‌گذاری استان ظرف دو تا سه ماه آینده و به احتمال زیاد در مهر یا آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این راستا احکامی را برای مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر کرده که تاکنون حدود ۷۰ حکم ابلاغ شده و این روند تکمیل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد استانی سرشار از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی است، اما هنوز بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها فعال نشده و به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده است.

عسکری با بیان اینکه استان در آستانه یک تحول اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که می‌توان آن را به مرحله برخاستن یک هواپیما تشبیه کرد؛ مرحله‌ای که در آن باید از شرایط گذشته عبور کرده و وارد فضای جدیدی از توسعه و پیشرفت شویم.

وی ادامه داد: همایش سرمایه‌گذاری در واقع پرده‌ای را از روی طرح‌های بزرگ اقتصادی استان کنار خواهد زد. در حال حاضر طرح‌هایی با ارزش بیش از ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در استان تعریف شده که بخشی از آنها وارد مرحله اجرا شده و برخی نیز به تدریج به بهره‌برداری خواهند رسید.

عسکری خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش پیام روشنی برای مردم استان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کشور خواهد داشت و می‌تواند زمینه رفع تدریجی بسیاری از مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: موفقیت این رویداد مستلزم آن است که ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به شکل مطلوب به سرمایه‌گذاران، مردم، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور معرفی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای تحقق این هدف، همکاری مجموعه مدیریتی استان، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، حوزه‌های علمیه و سرمایه‌گذاران ضروری است تا ضمن اجرای مناسب برنامه‌ها، ظرفیت‌های استان به درستی تبیین و به مخاطبان منتقل شود.

وی از آغاز رسمی فعالیت کمیته‌های برگزاری همایش از هفته جاری خبر داد و گفت: ترکیب کمیته‌های علمی و اجرایی مشخص شده است. دانشگاه یاسوج و حوزه علمیه در بخش علمی نقش محوری خواهند داشت و گروه‌های تخصصی اقتصاد نیز در این فرآیند مشارکت دارند.

عسکری افزود: جلسات مقدماتی برگزار شده و ساختار اجرایی همایش نیز شکل گرفته است و در ادامه با برگزاری نشست‌های تخصصی، برنامه‌های این رویداد مهم اقتصادی با جدیت دنبال خواهد شد.