به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، طرح «آرامش در شهر» با هدف جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر، با مشارکت تمامی رده‌های انتظامی در شهرستان‌های غرب استان تهران به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه این طرح پس از اقدامات اطلاعاتی پلیس و با هماهنگی مرجع قضائی اجرا شد، افزود: در جریان این عملیات، ۱۱۳ منزل به‌عنوان محل نگهداری و توزیع مواد مخدر و ۳۴ پاتوق و سایر اماکن مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این عملیات، ۲۸۳ خرده‌فروش و ۱۳ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند و در مجموع ۴۰۳ کیلوگرم و ۸۷۹ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

علیزاده با اشاره به دیگر نتایج اجرای این طرح خاطرنشان کرد: ۶۸۳ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در این عملیات همچنین چهار هزار و ۳۳۲ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با توزیع مواد مخدر یا تردد معتادان متجاهر، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.