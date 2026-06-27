واگذاری ۱۸۰ هکتار زمین در شاهرود برای احداث نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، اظهار داشت: این اداره با رویکردی حمایتی، آمادگی کامل خود را برای واگذاری زمین‌های ملی و دولتی به سرمایه‌گذارانی که در راستای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فعالیت می‌کنند، اعلام می‌دارد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت مورد واگذاری به مجموع مساحت ۱۸۰ هکتار در این حوزه عملیاتی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود در ادامه تصریح کرد: حمایت از طرح‌های زیرساختی در حوزه انرژی‌های نو، نشان‌دهنده‌ی عزم جدی سازمان برای همسویی با سیاست‌های کلان کشوری در راستای توسعه اقتصادی است.

غریب مجنی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها علاوه بر افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای متقاضیان کار و پیشبرد توسعه پایدار در سطح شهرستان ایفا خواهد کرد.