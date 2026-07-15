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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰

تجمع مردم یاسوج در صد و سی و ششمین شب حضور

تجمع مردم یاسوج در صد و سی و ششمین شب حضور

یاسوج-مردم یاسوج در صد و سی و ششمین شب تجمعات خود شعار الله اکبر سر دادند.

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کد مطلب 6888405

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