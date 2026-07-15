https://mehrnews.com/x3cyYJ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰ کد مطلب 6888405 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۰ تجمع مردم یاسوج در صد و سی و ششمین شب حضور یاسوج-مردم یاسوج در صد و سی و ششمین شب تجمعات خود شعار الله اکبر سر دادند. دریافت 63 MB کد مطلب 6888405 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما