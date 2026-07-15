به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارش‌های ضدونقیضی درباره سفر احتمالی بنیامین نتانیاهو به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ منتشر شده است. در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی‌اند نتانیاهو قصد دارد هفته آینده برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند، مقامات کاخ سفید با تکذیب این خبر اعلام کردند که چنین دیداری در برنامه رئیس‌جمهور آمریکا وجود ندارد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که انگیزه اصلی نتانیاهو برای این سفر، شرکت در مراسم تدفین «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است که اخیراً در ۷۱ سالگی درگذشت.

با این حال، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند حتی اگر این سفر صورت گیرد، فضای حاکم بر روابط دو طرف به شدت متشنج است.

رسانه‌های بین‌المللی اخیراً از اختلافات جدی میان ترامپ و نتانیاهو بر سر نحوه مدیریت جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند؛ موضوعی که تحلیلگران سیاسی آن را عامل رسیدن روابط این دو به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر می‌دانند.



