نامه فسخ بازیکن خارجی به باشگاه استقلال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شرایطی که وضعیت بازیکنان خارجی استقلال همچنان با ابهام همراه است، یاسر آسانی وینگر خارجی آبیپوشان، با ارسال نامهای رسمی به باشگاه استقلال، خواستار فسخ یکطرفه قرارداد خود شده است.
آسانی در این نامه با استناد به عمل نکردن باشگاه استقلال به تعهدات مالی و پرداخت نشدن مطالباتش، درخواست فسخ یکطرفه قرارداد را مطرح کرده است؛ اتفاقی که در صورت نهایی شدن، میتواند یک چالش حقوقی دیگر برای باشگاه استقلال ایجاد کند.
این نخستین بار نیست که یکی از بازیکنان خارجی استقلال چنین اقدامی انجام میدهد. فصل گذشته نیز دیدیه اندونگ هافبک گابنی استقلال، پس از پایان نیمفصل نخست لیگ برتر، به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود، نامه فسخ یکطرفه قراردادش را برای باشگاه ارسال کرده بود. با این حال، پس از مذاکرات انجامشده، اندونگ با استقلال به توافق رسید و قرارداد جدیدی امضا کرد، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی آبیپوشان، امکان ثبت قرارداد و استفاده از این بازیکن در ادامه فصل فراهم نشد.
اکنون نیز به نظر میرسد پرونده آسانی در مسیری مشابه قرار گرفته و باید دید مدیران استقلال در روزهای آینده چه تصمیمی برای حفظ این بازیکن و حل اختلافات مالی اتخاذ خواهند کرد.
بحران بازیکنان خارجی استقلال تنها به آسانی محدود نمیشود. پیش از این نیز موسی جنپو و جوئل کوجو قرارداد خود را با استقلال فسخ کردهاند و منیر الحدادی نیز یکی از بازیکنانی است که احتمال جداییاش از جمع آبیپوشان بسیار زیاد ارزیابی میشود.
تداوم مشکلات مالی و ناتوانی در انجام بهموقع تعهدات قراردادی، استقلال را در آستانه فصل جدید با چالش جدی حفظ بازیکنان خارجی مواجه کرده است؛ موضوعی که در صورت ادامه یافتن، میتواند برنامههای فنی این تیم را تحت تأثیر قرار دهد و مدیران باشگاه را با پروندههای جدید حقوقی در مراجع بینالمللی روبهرو کند.
باشگاه استقلال تاکنون واکنش رسمی به نامه منتسب به آسانی نشان نداده است و باید دید طی روزهای آینده آیا این اختلاف از طریق مذاکره حلوفصل خواهد شد یا این بازیکن مسیر قانونی برای جدایی از آبیپوشان را ادامه خواهد داد.
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