کاهش تا ۳۰ درصدی روشنایی حرم بانوی کرامت در راستای مدیریت مصرف انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرروت کاهش مصرف انرژی در فصل گرما بخصوص مصرف بهینه برق، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با مدیریت بهینه مصرف اقدام به کاهش مصرف برق در بخش‌های روشنایی و سرمایشی آستان مقدس نموده است.



مدیریت فنی و مهندسی حرم مطهر در صحن امام رضا علیه السلام روشنایی شب کاهش ۳۰ درصدی و در رواق شهید امام خامنه‌ای کاهش ۲۰ درصدی شبانه روزی و در شبستان امام خمینی(ره) نیز به صورت مقطعی در طول شبانه روز، کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق را اعمال کرده است.



همچنین تنظیم سرمایش اتاق‌ها و فضاهای اداری در ساعات کاری و افزایش چند درجه‌ای دمای چیلرهای حرم مطهر در کنار استفاده از چیلرهای جذبی و خارج نمودن کامل چیلرهای تراکمی از مدار از اقدامات آستان مقدس بانوی کرامت در راستای کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایشی بوده است.