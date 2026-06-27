آزادی محکوم مالی پس از ۱۴ سال حبس در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مختاری، اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس‌کل دادگستری استان تهران برای پایش مستمر وضعیت زندانیان دارای محکومیت‌های طولانی‌مدت، یک مددجوی ۶۹ ساله پس از ۱۴ سال حبس از زندان آزاد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت با بیان اینکه این اقدام در چارچوب سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و اجرای سند تحول و تعالی قضائی انجام شد، گفت: در جریان بازدیدهای میدانی از ندامتگاه‌ها، پرونده این مددجو که به دلیل عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد از سال ۱۳۹۱ در زندان به سر می‌برد، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با وجود صدور حکم اعسار برای این مددجو در سال ۱۳۹۸، وی به دلیل ناتوانی مالی امکان پرداخت محکوم‌به را نداشت، از این رو دادستانی پاکدشت با شناسایی اولیای دم، فرآیند میانجی‌گری و صلح و سازش را در دستور کار قرار داد.

مختاری تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و برگزاری جلسات صلح و سازش، رضایت اولیای دم جلب و زمینه آزادی این زندانی همزمان با هفته قوه قضائیه فراهم شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت خاطرنشان کرد: این مددجوی ۶۹ ساله در نخستین روز تیرماه سال جاری، پس از ۱۴ سال حبس از زندان آزاد شد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح پایش زندانیان دارای محکومیت‌های طولانی‌مدت گفت: دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نهادهای ارفاقی، مشارکت خیران و ستاد دیه، آزادی محکومان جرایم غیرعمد را که بدون سوءنیت و به دلیل مشکلات مالی در زندان هستند، با جدیت دنبال می‌کند.