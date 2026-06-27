https://mehrnews.com/x3crpR ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6872585 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۷ بسته خبری شبانه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 22 MB کد مطلب 6872585 کپی شد مطالب مرتبط بیجار: دستگاههای کمکار مورد برخورد قرار می گیرند اقدام موثر دادگستری سیستان و بلوچستان در مستندسازی تجارب قضایی ۲۰هزار نفر زیر چتر آموزش قضات؛ کاهش ۱۶درصدی جرائم در سیستان و بلوچستان اعزام ۱۵۰ هزار داوطلب از سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید کلنگزنی مدرسه ۶ کلاسه «شجره طیبه» در بنجار صدور هشدار نارنجی با تشدید فعالیت سامانه بارشی در سیستان وبلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان مدرسه رهبر شهید
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