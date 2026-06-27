به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی در آیین کلنگزنی مدرسه ۶ کلاسه «شجره طیبه» که با مشارکت دفتر آیتالله سیستانی برگزار شد، بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار از مهمترین اولویتهای دولت و خیرین مدرسهساز است و مشارکت نهادهای مردمی و خیرین نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی دارد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان افزود: این مدرسه در قالب ۶ کلاس درس با زیربنای ۴۴۰ مترمربع احداث خواهد شد و زمینه بهرهمندی دانشآموزان منطقه از فضای آموزشی استاندارد، ایمن و مناسب را فراهم میکند.
لک زایی ادامه داد : تاکنون ۱۳۸ کلاس درس در قالب ۲۳ پروژه آموزشی توسط دفتر معظمله در استان سیستان و بلوچستان ساخته شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به نامگذاری این مدرسه به «شجره طیبه» گفت: این نام به یاد شهدای دانش آموز والامقام این مدرسه در شهرستان میناب که در دوران جنگ تحمیلی علیه کشورمان به فیض شهادت نائل آمدند انتخاب شده است تا یاد و خاطره ایثار و فداکاری آنان برای نسلهای آینده زنده بماند.
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