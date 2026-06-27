  1. استانها
  2. کرمان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹

عزاداری باشکوه مردم کرمان در اجتماع یکصد و نوزدهم میدان کوثر

عزاداری باشکوه مردم کرمان در اجتماع یکصد و نوزدهم میدان کوثر

کرمان- مردم شهر کرمان شنبه شب در اجتماع یکصد و نوزدهم خود در میدان کوثر این شهر به عزاداری پرداختند.

دریافت 26 MB
کد مطلب 6872629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها