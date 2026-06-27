https://mehrnews.com/x3crqL ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6872629 استانها کرمان استانها کرمان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۹ عزاداری باشکوه مردم کرمان در اجتماع یکصد و نوزدهم میدان کوثر کرمان- مردم شهر کرمان شنبه شب در اجتماع یکصد و نوزدهم خود در میدان کوثر این شهر به عزاداری پرداختند. دریافت 26 MB کد مطلب 6872629 کپی شد مطالب مرتبط فریاد «یا حسین» کرمانیها در اجتماع یکصد و بیستم میدان کوثر تجلی شکوه ایستادگی مردم در دل میدان آزادی کرمان تصاویر هوایی از تجمع باشکوه مردم ارومیه در خیابان حماسه مردم میاندوآب در موج ۱۱۸ شب های اقتدار ملی در خیابان برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر کرمان اجتماع مردمی
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