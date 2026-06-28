به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که تیم ملی فوتبال ایران نتوانست نیوزیلند را شکست دهد، تساوی برابر بلژیک و مصر هم گره صعود را باز نکرد و ملی پوشان کشورمان با کسب سه امتیاز از مرحله گروهی صعود نکردند و با وجود ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بازهم در همان دور مقدماتی حذف شد.

تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر مصر امیدوار بود در سه دیدار بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر نتایجی رقم بخورد که منجر به صعودش به عنوان تیم سوم شود اما هر سه نتیجه طوری رقم خورد که شانس ایران را از بین برد.

آخرین شانس صعود ایران به دیدار تیم های الجزایر و اتریش برمی گشت که اتفاقاتی کابوس وار در آن رقم خورد و حتی در وقت های اضافه هم شانس صعود ایران زنده شد اما در یک دقیقه همه چیز بر هم خورد و تساوی دو تیم باعث حذف ایران شد.

تیم ملی فوتبال ایران که هفتمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می کرد این بار با امیر قلعه نویی نتوانست از گروه خود صعود کند و با کسب ۳ امتیاز از سه بازی به خانه بازخواهد گشت.

هشت تیم صعودکننده سوم که شرایط بهتری نسبت به ایران داشتند

اولین امید تیم ملی فوتبال ایران به کی روش و غنا برابر کرواسی بود که انتظار می رفت تیم آفریقایی بتواند با پیروزی برابر کرواسی شرایط صعود ایران را فراهم کند که پیروزی کروات ها این شانس را از بین برد.

دومین امید فوتبال ایران به ازبکستان بود که باید برابر کنگو به پیروزی می رسید اما این تیم آسیایی هم نتوانست کمکی به هم قاره ای خود بکند و با شکست برابر کنگو عملا کورسوی امید ایران را از بین برد.

سومین امید ایران برای صعود به مرحله گروهی جام جهانی به تساوی تیم های اتریش و الجزایر برمی گشت که این نتیجه نباید رقم می خورد و پیروزی هر یک از دو تیم ایران را راهی مرحله بعد می کرد.

این بازی که تا دقیقه ۹۰ با تساوی ۲ به ۲ در جریان بود در دقیقه دوم وقت های اضافه روی خوش به ایران داد و الجزایر گل سوم را زد تا خوشحالی به اردوی تیم ملی ایران بیاید اما این شادی خیلی دوام نداشت و اتریش یک دقیقه بعد گل تساوی را زد و بازبینی گل هم ثمری برای ایران نداشت و با تساوی ۳ به ۳ دو تیم آخرین امید ایران هم ناامید شد و تیم ملی کشورمان از دور مسابقات کنار رفت.