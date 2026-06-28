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۷ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

با از بین رفتن سه شانس؛

تیم ملی فوتبال ایران از جام‌جهانی حذف شد + عکس

تیم ملی فوتبال ایران از جام‌جهانی حذف شد + عکس

در شرایطی که صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله بعد بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی به نتیجه سه دیدار گره خورده بود، هر سه بازی با نتایجی دور از انتظار به پایان رسید تا ایران حذف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که تیم ملی فوتبال ایران نتوانست نیوزیلند را شکست دهد، تساوی برابر بلژیک و مصر هم گره صعود را باز نکرد و ملی پوشان کشورمان با کسب سه امتیاز از مرحله گروهی صعود نکردند و با وجود ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بازهم در همان دور مقدماتی حذف شد.

تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر مصر امیدوار بود در سه دیدار بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر نتایجی رقم بخورد که منجر به صعودش به عنوان تیم سوم شود اما هر سه نتیجه طوری رقم خورد که شانس ایران را از بین برد.

آخرین شانس صعود ایران به دیدار تیم های الجزایر و اتریش برمی گشت که اتفاقاتی کابوس وار در آن رقم خورد و حتی در وقت های اضافه هم شانس صعود ایران زنده شد اما در یک دقیقه همه چیز بر هم خورد و تساوی دو تیم باعث حذف ایران شد.

تیم ملی فوتبال ایران که هفتمین حضور خود در جام جهانی را تجربه می کرد این بار با امیر قلعه نویی نتوانست از گروه خود صعود کند و با کسب ۳ امتیاز از سه بازی به خانه بازخواهد گشت.

تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی حذف شد

هشت تیم صعودکننده سوم که شرایط بهتری نسبت به ایران داشتند

اولین امید تیم ملی فوتبال ایران به کی روش و غنا برابر کرواسی بود که انتظار می رفت تیم آفریقایی بتواند با پیروزی برابر کرواسی شرایط صعود ایران را فراهم کند که پیروزی کروات ها این شانس را از بین برد.

دومین امید فوتبال ایران به ازبکستان بود که باید برابر کنگو به پیروزی می رسید اما این تیم آسیایی هم نتوانست کمکی به هم قاره ای خود بکند و با شکست برابر کنگو عملا کورسوی امید ایران را از بین برد.

سومین امید ایران برای صعود به مرحله گروهی جام جهانی به تساوی تیم های اتریش و الجزایر برمی گشت که این نتیجه نباید رقم می خورد و پیروزی هر یک از دو تیم ایران را راهی مرحله بعد می کرد.

این بازی که تا دقیقه ۹۰ با تساوی ۲ به ۲ در جریان بود در دقیقه دوم وقت های اضافه روی خوش به ایران داد و الجزایر گل سوم را زد تا خوشحالی به اردوی تیم ملی ایران بیاید اما این شادی خیلی دوام نداشت و اتریش یک دقیقه بعد گل تساوی را زد و بازبینی گل هم ثمری برای ایران نداشت و با تساوی ۳ به ۳ دو تیم آخرین امید ایران هم ناامید شد و تیم ملی کشورمان از دور مسابقات کنار رفت.

تیم ملی فوتبال ایران از جام‌جهانی حذف شد + عکس

کد مطلب 6872690

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      10 29
      پاسخ
      بهتر برگردید جان بازیکنامون مهم تر از جام جهانیه
    • مرتضی IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      10 36
      پاسخ
      ایران بدون شکسته و همیشه پیروز ما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. این بازی ها روهم اگرواقعا میخواستیم میبردیم ایرانی با ریشه هست و هر کاری بخواد میتونه انجامش بده و ناراحتی ای از این بابت برای هیچ یک از ما ایرانیها نیست
    • شروین IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      33 3
      پاسخ
      اینکه امید یک تیم فقط به باخت سایر تیم ها باشد موفقیت نیست موفقیت آن است که در زمین بجنگید که نیاز نباشد شانس خود را گره بزنید.
    • Melosi GB ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      24 2
      پاسخ
      معلومه وقتی که خودت رو باور نداشته باشی و همه چیز رو بسپری به شانس ، نتیجه ای بهتر از این رقم نمیخوره ، نمی‌دونم چرا از گذشته درس نمی‌گیریم و همیشه تکرار مکررات اشتباهات باعث درس گرفتن ما نمیشه ، بگذریم به هر حال شد آنچه که نباید میشد ، فقط دوست داشتم مردم کشورم برای دقایقی هم که شده شاد بشن !!!
    • رضا IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      5 26
      پاسخ
      برای ما تیم ملی پیروز است .اگر حذف شدیم سربلند بودیم .
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      14 4
      پاسخ
      تیمی که ترسو بازی کنه نتیجه ش این میشه
    • حمیدرضا IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      15 2
      پاسخ
      بازیکنان ما بهتر میتونستن نتیجه بگیرن ولی متاسفانه همیشه امید شون به نتیجه سایر تیم هاست .. بابا حداقل یه بازیو می بردی اینهمه از شانس و فال حرف نمیزدین
    • وطن IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      15 0
      پاسخ
      بیشتر از این انتظاری نبود
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 15
      پاسخ
      دمتون گرم ،مردونه جنگیدید ولی خیریت نبود بعدا مشخص خواهد شد که چرا صعود نکردید،،در کشور دشمن ممکن بود جانتان در خطر باشد
    • خسروی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 1
      پاسخ
      تاهمیجا هم تیم ایران درسه بازی بدون شکست ازجام برگردد یک پیروزی هست ..کارشکنیهای میزبان نصفه نیمه بودن تیم واقعا ایندوره افتخار آفریدید..ندادن ویزا به آزمون و دیگر اعضا بااین نتیجه باعث سربلندی تیم است کاری که جهانیان تیم ایران را ستودند وهمین افتخار بزرگیست
      • علی IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        1 0
        رکورد کی‌روش (۴ امتیاز) هنوز شکسته نشده!
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 1
      پاسخ
      واقعا دم بچهامون گرم مردونه جنگیدن خسته نباشید باغیرتا
    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 1
      پاسخ
      حیف
    • علی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 1
      پاسخ
      به قول اردشیر قلعه‌نویی «فوتباله دیگه!»
    • رحیم علیپور IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اقای قلعه نویی تعویض را گذاشتن که تعویض کنی بابام ازتو سرمربی برای دسته دوم لیگ خوب هست نه برای تیم ملی نتیجه نگرفتن تیم مقصر شمایید

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