روایت تلخ حذف فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ با تکرار عجیب عدد «۳»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با تساوی یک بر یک مقابل مصر نتوانست صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کند و سرنوشت شاگردان امیر قلعه‌نویی به نتایج سایر گروه‌ها گره خورد.

نخستین امید ایران به دیدار غنا و کرواسی بود، اما غنایی‌ها با شکست ۲ بر یک مقابل کرواسی، نخستین شانس صعود ایران را از بین بردند. در ادامه، کنگو با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت تا معادلات صعود پیچیده‌تر شود و تنها یک سناریو برای حضور ایران در مرحله حذفی باقی بماند؛ پیروزی یکی از دو تیم اتریش یا الجزایر.

با این حال آخرین امید فوتبال ایران نیز از بین رفت. دیدار اتریش و الجزایر با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا ایران از رسیدن به جمع تیم‌های صعودکننده باز بماند و پرونده حضورش در مرحله گروهی بسته شود.

نکته جالب توجه در حذف ایران، تکرار عدد «سه» در بخش‌های مختلف عملکرد این تیم بود؛ عددی که به نوعی به نماد جام جهانی شاگردان امیر قلعه‌نویی تبدیل شد.

ایران در این دوره سه مسابقه انجام داد، هر سه دیدار خود را با تساوی به پایان رساند، سه گل به ثمر رساند و سه گل نیز دریافت کرد. همچنین سه گل ایران به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازیکنان تیم ملی در سه مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آوردند. سه بار نیز ضربات بازیکنان ایران به تیر دروازه برخورد کرد و تیم ملی در پایان مرحله گروهی در رتبه سوم جدول گروه G ایستاد.

جالب تر این که دومین گل تیم ملی ایران به مصر را شجاع خلیل زاده با شماره ۳ زد اما این گل در بازبینی صحنه مردود اعلام شد.

از سوی دیگر، پیروزی ۳ بر یک کنگو مقابل ازبکستان و تساوی ۳ بر ۳ اتریش و الجزایر نیز حلقه‌های دیگری از زنجیره تکرار این عدد بودند؛ اتفاقی که در نهایت به حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ انجامید و عدد «سه» را به نمادی از بدشانسی فوتبال ایران در این رقابت‌ها تبدیل کرد.