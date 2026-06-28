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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۶

گلزنی شماره ۳ هم گره‌گشا نشد؛

روایت تلخ حذف فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ با تکرار عجیب عدد «۳»

روایت تلخ حذف فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ با تکرار عجیب عدد «۳»

تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی مقابل مصر، چشم‌انتظار نتایج سایر گروه‌ها ماند اما تساوی اتریش و الجزایر، پرونده صعود را برای ایران بست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با تساوی یک بر یک مقابل مصر نتوانست صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کند و سرنوشت شاگردان امیر قلعه‌نویی به نتایج سایر گروه‌ها گره خورد.

نخستین امید ایران به دیدار غنا و کرواسی بود، اما غنایی‌ها با شکست ۲ بر یک مقابل کرواسی، نخستین شانس صعود ایران را از بین بردند. در ادامه، کنگو با نتیجه ۳ بر یک از سد ازبکستان گذشت تا معادلات صعود پیچیده‌تر شود و تنها یک سناریو برای حضور ایران در مرحله حذفی باقی بماند؛ پیروزی یکی از دو تیم اتریش یا الجزایر.

با این حال آخرین امید فوتبال ایران نیز از بین رفت. دیدار اتریش و الجزایر با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا ایران از رسیدن به جمع تیم‌های صعودکننده باز بماند و پرونده حضورش در مرحله گروهی بسته شود.

نکته جالب توجه در حذف ایران، تکرار عدد «سه» در بخش‌های مختلف عملکرد این تیم بود؛ عددی که به نوعی به نماد جام جهانی شاگردان امیر قلعه‌نویی تبدیل شد.

ایران در این دوره سه مسابقه انجام داد، هر سه دیدار خود را با تساوی به پایان رساند، سه گل به ثمر رساند و سه گل نیز دریافت کرد. همچنین سه گل ایران به دلیل آفساید مردود اعلام شد و بازیکنان تیم ملی در سه مسابقه عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آوردند. سه بار نیز ضربات بازیکنان ایران به تیر دروازه برخورد کرد و تیم ملی در پایان مرحله گروهی در رتبه سوم جدول گروه G ایستاد.

جالب تر این که دومین گل تیم ملی ایران به مصر را شجاع خلیل زاده با شماره ۳ زد اما این گل در بازبینی صحنه مردود اعلام شد.

از سوی دیگر، پیروزی ۳ بر یک کنگو مقابل ازبکستان و تساوی ۳ بر ۳ اتریش و الجزایر نیز حلقه‌های دیگری از زنجیره تکرار این عدد بودند؛ اتفاقی که در نهایت به حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ انجامید و عدد «سه» را به نمادی از بدشانسی فوتبال ایران در این رقابت‌ها تبدیل کرد.

کد مطلب 6872724
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • مقداد IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      2 3
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      تیم پیری را بردیم. و انتظار صعود داریم تازه تیمی که نیاز به برد دارد باید هجومی چیده شود و بازیکنان سرعتی را بگذارد. لحظات آخر تعویض کرده چه فایده
    • محمدرضا ابراهیم پور IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 0
      پاسخ
      شماره پیراهن شجاع خلیل زاده ۴ بود اما سومین گل رامین رضاییان بود در جام جهانی ایران سه تعویض انجام داد در این بازی ایران امید به صعود داشت در صورتیکه که یکی از سه بازی آینده جام جهانی در دور سوم مرحله گروهی به نفع ایران رقم میخورد در بین تیم های سوم صعود کننده به مرحله بعد تنها یک تیم با ۳ امتیاز توانست صعود کند آن هم سنگال بود و ایران با ۳ امتیاز حذف شد سنگال اگر سه گل کمتر به عراق میزد ایران صعود کرده بود
    • عبداله صفری IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 0
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      اگر سردار آزمون بود ویا اگر از مهدی قائدی بجای شهریار مغانلو بیشتر استفاده‌ میشد قطعا تیم ملی نتیجه بهتری میگرفت.
      • ایران IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
        1 0
        ای کاش!
    • ایران IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 0
      پاسخ
      ای کاش سردار بود!🥺🥺 اگہ بود نتیجہ بہتر بود حال ما از ھمہ ی شما ھم بد ترہ حتی قلعہ نویی
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      و البته در جنگ تحمیلی سوم !
    • رضا IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سه اردوی تدارکاتی با بیشترین مدت بین همه تیمها . نزدیک سه ماه اردو و هزینه و در آخر سه بازی برای نباختن فقط !!!! 🇮🇷

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