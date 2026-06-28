به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، حذف تیم ملی فوتبال ایران از این دوره از مسابقات قطعی شد و شاگردان امیر قلعه نویی با کسب سه تساوی و سه امتیاز و با قرارگیری در رده سوم جدول گروه G به کار خود پایان دادند.
رسانه «wsls» در این رابطه نوشت: در لحظاتی حساس از دیدارهای پایانی مرحله گروهی، به نظر میرسید ایران با توجه به نتایج دیگر گروهها شانس صعود دارد اما گل لحظات پایانی الجزایر و سپس گل تساوی اتریش در آخرین ثانیههای دیدار رو در رو، معادلات را تغییر داد و در نهایت باعث حذف تیم ملی ایران شد؛ نتیجهای که با حسرت فراوان برای ملیپوشان همراه بود.
این حذف در حالی رقم خورد که جام جهانی برای ایران از ابتدا تا انتها با شرایطی دشوار و پرتنش همراه بود؛ بهویژه در خارج از زمین مسابقه.
در طول رقابتها، کادر فنی و بازیکنان ایران بارها از مشکلات مختلف از جمله محدودیتهای تردد، رد شدن برخی ویزاها برای اعضای کادر پشتیبانی و همچنین اجبار به ترک سریع خاک آمریکا پس از هر مسابقه گلایه داشتند. مقامهای آمریکایی در مقابل اعلام کرده بودند که تمامی این محدودیتها پیش از آغاز مسابقات به اطلاع طرف ایرانی رسیده بود.
در همین دوره، تنشهای سیاسی نیز در منطقه ادامه داشت و گزارشها از درگیریها و حملات متقابل میان ایران و آمریکا و متحدانش در منطقه منتشر میشد؛ موضوعی که فضای کلی مسابقات را تحت تأثیر قرار داده بود.
در جریان مسابقات، ایران تلاش کرد محل برگزاری دیدارها و اردوهای خود را تغییر دهد و نهایتاً کمپ تمرینی این تیم به تیخوانا در مکزیک منتقل شد؛ جایی که تیم ملی بخش عمدهای از اردوی خود را در آن سپری کرد.
پس از حذف فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای از میزبانی مردم مکزیک و شهر تیخوانا قدردانی کرد و اعلام شد ترک این شهر برای اعضای تیم بسیار دشوار بوده است.
نظر شما