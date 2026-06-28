به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی چشم به صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داشت که در نهایت این اتفاق محقق نشد و با پایان دیدارهای مرحله گروهی، شانس صعود ایران به دور حذفی از بین رفت تا شاگردان امیر قلعه‌نویی از ادامه رقابت‌ها کنار بروند.

رسانه مارکا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت: در جام جهانی ۲۰۲۶ که از همان ابتدا برای ایران با شرایطی دشوار همراه بود، این تیم در نهایت از رسیدن به مرحله حذفی بازماند و به‌عنوان یکی از بهترین تیم‌های سومِ صعود نکرده حذف شد؛ آن هم پس از گل دقیقه ۹۶ اتریش مقابل الجزایر که سرنوشت گروه را تغییر داد.

ایران در شرایطی از دور رقابت‌ها کنار رفت که تنها چند میلی‌متر باعث مردود شدن گل شجاع خلیل‌زاده در دقیقه ۹۶ مقابل مصر شد و در همان زمان، نتیجه دیدار اتریش و الجزایر نیز در ثانیه‌های پایانی تغییر کرد؛ ابتدا گل ریاض محرز در دقیقه ۹۳ الجزایر را در مسیر صعود قرار داد، اما گل تساوی اتریش در دقیقه ۹۶ همه‌چیز را برگرداند و در نهایت ایران حذف شد.

سرمربی ایران، امیر قلعه‌نویی، پس از نخستین بازی مقابل نیوزیلند، شرایط تیمش را «مظلوم‌ترین تیم تاریخ جام‌های جهانی» توصیف کرده بود.

محدودیت‌های سخت و شرایط ویژه

از پیش از آغاز رقابت‌ها، تیم ملی ایران با محدودیت‌های اداری بی‌سابقه‌ای از سوی کشور میزبان روبه‌رو شد. برخی اعضای کلیدی کادر فنی از جمله تحلیل‌گران تاکتیکی، پزشکان و حتی بخشی از رسانه تیم موفق به دریافت ویزا نشدند؛ موضوعی که باعث شد اعضای باقی‌مانده مجبور شوند چندین نقش را هم‌زمان بر عهده بگیرند.

همچنین ورود رئیس فدراسیون فوتبال ایران به خاک آمریکا نیز به دلایل امنیتی ممنوع اعلام شد.

مکزیک، تنها نقطه آرامش ایران

محدودیت‌ها باعث شد ایران اردوگاه اصلی خود را از آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند و برای هر مسابقه تنها یک روز قبل وارد آمریکا شود و بلافاصله پس از پایان بازی بازگردد. این رفت‌وآمدهای فشرده با تأخیرهای طولانی نیز همراه بود و در یکی از موارد، یک مسیر ۳۰ دقیقه‌ای به پنج ساعت انتظار در کنترل‌های مرزی تبدیل شد.

پس از آخرین بازی در سیاتل مقابل مصر، بازیکنان ایران مجبور شدند ساعت ۳ بامداد راهی پرواز شوند؛ موضوعی که عملاً فرصت ریکاوری را از آن‌ها گرفت. مهدی طارمی پس از بازی گفته بود: آن‌ها تمام تلاششان را کردند تا ما را حذف کنند؛ این یک فاجعه است.

در مقابل، شهر تیخوانا به محلی حمایتی برای تیم ایران تبدیل شد و مردم این شهر استقبال گرمی از تیم ملی داشتند.

پایان تلخ با دو اتفاق در دقیقه ۹۶

با وجود تمام این شرایط، ایران موفق شد مرحله گروهی را بدون شکست به پایان برساند، اما در نهایت بدشانسی در لحظات پایانی سرنوشتش را رقم زد.

ابتدا گل شجاع خلیل‌زاده در دقیقه ۹۶ مقابل مصر به دلیل آفساید میلی‌متری توسط VAR مردود شد؛ گلی که می‌توانست صعود ایران را قطعی کند.

در ادامه و در بازی هم‌زمان، گل ریاض محرز در دقیقه ۹۳ برای الجزایر ایران را به صعود رساند، اما تنها چند دقیقه بعد، گل تساوی اتریش در دقیقه ۹۶ همه‌چیز را تغییر داد و ایران دوباره حذف شد.

در نهایت، ایران بدون شکست و با حسرتی بزرگ از جام جهانی کنار رفت؛ در حالی که بسیاری معتقد بودند این تیم در شرایطی برابر با سایر رقبا قرار نداشت و فوتبال در نهایت با آن رفتاری بی‌رحمانه داشت.